CNE abre indagación por presuntas irregularidades en la campaña de Carlos Fernando Galán

Carlos Fernando Galán Foto: Tomás Osorio

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una indagación preliminar para revisar presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, luego de una denuncia presentada por el concejal Angelo Schiavenato.

Según informó el cabildante, la actuación del tribunal electoral busca establecer si aportes económicos realizados por empresas vinculadas al Grupo Bolívar y Mercantil Colpatria habrían sido fragmentados con el propósito de evitar superar el límite legal del 2 % del tope de gastos de campaña, restricción que, de excederse, puede generar inhabilidades para contratar con la entidad territorial donde el candidato resulte elegido.

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De acuerdo con la denuncia, para la fecha de las elecciones Mercantil Colpatria habría aportado COP 250 millones, mientras que empresas del Grupo Bolívar habrían entregado COP 100 millones, cifras que, según Schiavenato, quedaron a pocos millones del límite permitido.

El concejal sostiene que, tras la posterior fusión societaria entre Davivienda y Colpatria anunciada en 2025, los aportes deberían analizarse de manera conjunta, pues al sumarlos se superaría el umbral establecido por la ley y podrían activarse las restricciones para contratar con el Distrito.

En ese contexto, Schiavenato también cuestionó que meses después de la posesión del alcalde la administración distrital adjudicara al Banco Davivienda la administración de los recursos del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (Foncep), contrato relacionado con cerca de COP 3 billones.

Como parte de la actuación, el concejal informó que el Consejo Nacional Electoral trasladó copia del expediente a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que, dentro de sus competencias, evalúen si existen posibles responsabilidades penales o fiscales.

Por ahora, la apertura de la indagación corresponde a una etapa preliminar del proceso y no constituye una decisión de fondo ni implica la existencia de responsabilidades, las cuales deberán establecerse en el curso de las investigaciones.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán respondió a la decisión del Consejo Nacional Electoral y aseguró que, tanto en la campaña de 2023 como en las demás campañas que ha adelantado, cumplió con los topes y límites establecidos para la financiación electoral.

“Toda la información es pública y está disponible en el aplicativo Cuentas Claras”, señaló el mandatario a través de un comunicado.

Galán también afirmó que, desde que asumió la Alcaldía de Bogotá, ha dado instrucciones para que todas las entidades del Distrito cumplan “con total rigurosidad las leyes en materia contractual y de inhabilidades, incluidas las derivadas de financiación electoral”.

Frente a los cuestionamientos sobre la contratación con entidades vinculadas al Grupo Bolívar, el alcalde indicó que las entidades distritales desarrollan sus procesos contractuales de manera autónoma y precisó que, en ese caso, él no es el ordenador del gasto.

Finalmente, manifestó que atenderá los requerimientos de las autoridades. “Como ha sido a lo largo de mi vida, estoy listo para atender este y cualquier otro requerimiento por parte de las autoridades”, concluyó.

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