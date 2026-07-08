Plaza Claro responderá por daños a vehículos tras robo masivo durante el partido de Colombia

La administración de Plaza Claro aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer el robo ocurrido en el parqueadero. Foto: Cortesía ICA

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Luego del robo masivo registrado el martes 7 de julio en el parqueadero de Plaza Claro, mientras se disputaba el partido entre Colombia y Suiza por el Mundial 2026, la administración del centro comercial anunció que reconocerá económicamente los daños materiales ocasionados a los propietarios de los vehículos afectados.

A través de un comunicado, Multiplika, empresa administradora del centro comercial, lamentó lo ocurrido y aseguró que, una vez detectada la situación, activó los protocolos de seguridad y atención para acompañar a los propietarios de los automotores afectados.

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“El Centro Comercial, en conjunto con la empresa de seguridad privada del complejo, adelantará el reconocimiento económico de los daños materiales ocasionados, conforme al procedimiento que se establecerá para tal fin”, señaló la administración.

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Asimismo, indicó que ya entregó a las autoridades el material de registro tecnológico y las grabaciones de las cámaras de seguridad para apoyar la investigación y facilitar la identificación de los responsables.

Como parte de las medidas adoptadas tras el caso, Plaza Claro informó que reforzó de manera inmediata los esquemas de vigilancia y control en todas las zonas de parqueadero, con el propósito de fortalecer la seguridad de quienes visitan el complejo comercial.

Finalmente, la administración reiteró su compromiso con los usuarios y aseguró que continuará trabajando para mantener el centro comercial como un espacio seguro mientras avanzan las investigaciones por este caso.

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