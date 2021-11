Cobro en zonas de parqueo pago de Bogotá comenzará el próximo lunes

Desde el pasado 2 de noviembre se habilitaron 1.000 cupos de estacionamiento en vía, en el sector de Chico Norte, en Chapinero. Esto con el fin de comenzar con la estrategia de zonas de parqueo pago en la capital. Para que los ciudadanos se apropiaran y conocieran la medida, las primeras semanas fueron pedagógicas. Sin embargo, varios usuarios han manifestado la necesidad de extender este tiempo, por lo cual, la Administración Distrital y la Terminal de Transportes (operador de la estrategia) prolongaron el período pedagógico hasta el próximo domingo 21 de noviembre.

El cobro por estacionar en estas zonas aplicará a partir del lunes 22 de noviembre a través de la aplicación móvil Zona de Parqueo Pago – Ciudadano, disponible para Android. Igualmente, se podrá realizar el pago en efectivo con los facilitadores identificados, que estén a cargo de los cupos de estacionamiento.

La gerente de la Terminal de Transporte de Bogotá, Ana María Zambrano, informó que, “varios usuarios les han manifestado a nuestros facilitadores la necesidad de extender la pedagogía, para continuar reforzando las dinámicas operacionales y aspectos tarifarios del servicio. En ese sentido, durante esta semana nuestro personal en campo continuará adelantando labores pedagógicas con los usuarios de la Zona de Parqueo Pago”.

Recuerde que cuando comience el cobro, este se hará de manera anticipada por fracciones de 30 minutos, con un valor fijo durante las primeras dos horas, pero si permanece más de este tiempo la tarifa aumentará. En el caso de los automóviles, serán $3.000 por fracción de 30 minutos. Luego aumentará a $4.600. En el caso de las motos la tarifa inicial será de $2.100 y luego aumentará a $3.200.

Las Zonas de Parqueo Pago están demarcadas con recuadros blancos en el piso y cuentan con señales informativas que indician los horarios y las tarifas del servicio. Recuerde que los horarios son de lunes a viernes, de 9 a.m. hasta la 6 p.m. y los sábados, de 10 a.m. a las 4 p.m. Es de resaltar que los domingos, días festivos y en horas diferentes a las establecidas, el estacionamiento no generará cobro y se podrá parquear sin que haya alguna sanción.

Desde el 2 de noviembre, fecha en que inició esta medida, más de 2.000 vehículos han hecho uso de estos espacios cada día. Las Zonas de Parqueo Pago están siendo monitoreadas por 70 facilitadores, que adelantan labores pedagógicas y serán quienes reciban el pago desde el próximo lunes 22 de noviembre. “Las Zonas de Parqueo Pago buscan contribuir con el ordenamiento de la ciudad y promover el uso del espacio público en beneficio de todos los ciudadanos”, resaltó la gerente de la Terminal.