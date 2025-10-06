Coca-Cola responde por concesión de agua en La Calera: esto dice la empresa

Agua que fluye por una de las cajas de mampostería que recubren los manantiales bajo el control de Femsa, filial de Coca Cola en Latinoamérica. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El Sistema Coca-Cola, a través de su embotelladora INDEGA S.A.S., salió en las últimas horas al paso de los cuestionamientos sobre la prórroga de su concesión de aguas subterráneas en la zona rural del municipio.

Aunque la decisión continúa en estudio por parte de la Corporación Autónoma Cundinamarca, acusaciones por parte de la congresista María del Mar Pizarro, sobre la presencia de cemento en los manantiales, agitaron el debate público en torno a la discusión y el proceso para prorrogar la licencia de captación.

En un comunicado divulgado este 6 de octubre, la compañía insistió en que el proceso se desarrolla “bajo parámetros técnicos y legales” y que su operación no afecta el suministro de agua de Bogotá ni del acueducto de La Calera.

“La planta Manantial no tiene relación con el abastecimiento de agua de la capital. El recurso hídrico proviene exclusivamente de manantiales locales ubicados en la vereda Santa Helena”, aseguró la empresa.

El pronunciamiento llega después de semanas de críticas ciudadanas y ambientales, avivadas por imágenes y denuncias sobre posibles afectaciones en los manantiales de la zona, y tras la Audiencia Pública del 15 de mayo, en la que el alcalde de La Calera, Juan Carlos Hernández, señaló que INDEGA no es responsable de la escasez hídrica del municipio.

Qué dice Coca-Cola sobre el agua

La compañía aclaró que las estructuras de mampostería que aparecen en fotografías divulgadas en redes sociales “cumplen con las especificaciones autorizadas por la autoridad ambiental” y que su finalidad es proteger la fuente hídrica, no intervenirla.

También enfatizó que solo capta el caudal autorizado y que la solicitud de prórroga de la concesión fue presentada en los tiempos previstos por la ley, lo que le permite seguir operando “bajo las mismas condiciones y controles” mientras la autoridad ambiental resuelve el trámite.

“Respetamos la autonomía de las entidades competentes. Nuestro compromiso es la eficiencia hídrica y la preservación ambiental”, precisó la compañía.

Contexto

Según datos incluidos en el comunicado, en La Calera existen alrededor de 385 concesiones de agua para distintos usos —domésticos, agrícolas e industriales—, y la correspondiente a INDEGA representa apenas el 0,31 % del volumen total.

El Sistema Coca-Cola recordó sus programas de restauración y conservación, como la iniciativa Agua por el Futuro, que —según la empresa— ha contribuido a la protección de más de 1.500 hectáreas de bosque y cuencas hídricas en La Calera y municipios cercanos.

Sin embargo, el debate sigue abierto. Tal como publicó El Espectador, organizaciones ambientales y sectores ciudadanos cuestionan el precio que paga la compañía por captar el agua —unos COP $11 millones—, el impacto acumulado de las captaciones industriales en zonas de recarga hídrica y la falta de información pública sobre los monitoreos de caudal.

