Coliseos menores de El Salitre: IDRD alista demolición tras años de retrasos

El IDRD espera recibir en septiembre los diseños definitivos para iniciar la demolición y destrabar una obra marcada por años de retrasos. Foto: IDRD

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La recuperación de los coliseos menores de la Unidad Deportiva El Salitre (UDS) entra en una nueva etapa después de años de retrasos, dificultades contractuales y ajustes técnicos. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) proyecta iniciar la demolición de la estructura actual durante el último trimestre de 2026, como paso previo a la construcción de los nuevos escenarios.

Para avanzar, la entidad espera recibir en septiembre los estudios y diseños definitivos y el presupuesto preliminar del proyecto. Ese paquete técnico deberá resolver las inconsistencias que el propio Instituto encontró en entregas anteriores y que impidieron aprobarlas.

“Sabemos que este ha sido un proceso complejo y que nuestros deportistas han esperado demasiado”, reconoció Daniel García Cañón, director del IDRD. Según explicó, la entidad decidió no avanzar con estudios, diseños o presupuestos que no cumplieran las condiciones técnicas necesarias.

Una obra marcada por retrasos

La historia de los coliseos menores lleva varios años atravesada por problemas. En 2017, el Distrito contrató un proyecto de reforzamiento estructural por cerca de COP 13.000 millones, del cual se entregó un anticipo cercano a COP 4.500 millones.

La intervención nunca terminó como estaba prevista, abrió investigaciones de organismos de control y obligó posteriormente a replantear la solución para el complejo deportivo.

El resultado fue una larga espera para las ligas, atletas y paratletas que utilizaban estos escenarios y que tuvieron que trasladar sus procesos de preparación a otros espacios de Bogotá.Ahora, el IDRD busca cerrar esa etapa antes de iniciar una nueva obra.

Lea más: Recién salidos de El Redentor, dos adolescentes cayeron tras robo de carro en Bogotá

El IDRD rechazó los primeros diseños

La actual administración decidió no recibir a satisfacción los estudios y diseños definitivos presentados inicialmente después de detectar inconsistencias técnicas y presupuestales.

Desde entonces, el Instituto mantiene mesas con el contratista, la interventoría y sus equipos de supervisión para revisar temas de geotecnia, estructuras, arquitectura, paisajismo y presupuesto.

La Personería de Bogotá también hace seguimiento al proceso mediante mesas de trabajo, mientras el IDRD mantiene reuniones con las ligas para explicar los cambios y el cronograma.

Si los documentos que llegarán en septiembre superan la revisión técnica, la entidad podrá avanzar con las actuaciones necesarias para demoler la infraestructura existente durante los últimos meses del año.

¿Dónde entrenan los deportistas mientras tanto?

La falta de los coliseos obligó al Distrito a buscar espacios alternativos para mantener los procesos deportivos.

El IDRD ha reubicado entrenamientos, de manera concertada con las ligas, en escenarios como el Coliseo Cayetano Cañizares, la Plaza de los Artesanos y diferentes Centros Felicidad (CEFE).

Entre las disciplinas afectadas aparecen voleibol, gimnasia, karate, judo, ajedrez, lucha, tejo, esgrima, boxeo y baloncesto, entre otras.

La entidad asegura que mantendrá estas alternativas mientras avanza la reconstrucción.

Septiembre marcará el siguiente paso

El nuevo cronograma pone el foco en septiembre. Para entonces, el Distrito espera tener sobre la mesa los diseños definitivos y una primera cifra consolidada de cuánto costará recuperar los escenarios.

Después vendrá la demolición y, posteriormente, la construcción de la nueva infraestructura destinada al deporte convencional y paralímpico.

Más que otro anuncio dentro de un proyecto que acumula años de tropiezos, el reto para el IDRD será convertir ese cronograma en obras y empezar a saldar la deuda con los deportistas que llevan años esperando regresar a los coliseos menores de El Salitre.

Lea más: Vía se hunde y atrapa camiones del Metro en Los Mártires: vecinos exigen solución

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.