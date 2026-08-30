Recién salidos de El Redentor, dos adolescentes cayeron tras robo de carro en Bogotá

El GPS del vehículo permitió ubicar a los adolescentes en Santa Fe; dos de ellos habían salido de El Redentor apenas un mes atrás. Foto: Policía metropolitana de Bogotá

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Tres adolescentes de 16 y 17 años fueron aprehendidos en Bogotá luego de que, según la Policía, intentaran escapar en un vehículo que había sido hurtado mediante la modalidad de atraco en Chapinero.

El caso tomó un giro particular cuando las autoridades verificaron los antecedentes de los jóvenes: dos de ellos habían salido hace aproximadamente un mes del Centro de Atención Especializada El Redentor, donde permanecieron por procesos relacionados, según el reporte oficial, con secuestro extorsivo y hurto agravado.

Los hechos comenzaron en inmediaciones de una institución universitaria del barrio Bosque Calderón Tejada. Allí, la víctima habría sido abordada por varias personas que, presuntamente, la intimidaron con un arma y escaparon en su automóvil.

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El GPS permitió seguirles el rastro

Tras recibir la alerta, la Policía activó un plan candado y utilizó la ubicación GPS del vehículo para seguir su recorrido.

La señal llevó a los uniformados hasta la localidad de Santa Fe, donde lograron interceptar el automóvil. En ese momento, varias personas descendieron e intentaron huir, pero los policías lograron detener a tres adolescentes.

Durante la inspección del carro, los agentes encontraron un arma traumática y un arma cortopunzante.

La Policía recuperó el vehículo y trasladó a los adolescentes ante la autoridad competente dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Dos habían salido recientemente de El Redentor

La Policía informó que, tras verificar sus registros, encontró que dos de los adolescentes habían salido un mes atrás de El Redentor y además registraban anotaciones por hurto.

La institución reportó las aprehensiones por los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, aunque será la autoridad judicial especializada la que determine la situación de cada adolescente dentro del proceso.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa el seguimiento a los jóvenes que salen de centros especializados y los procesos de reintegración posteriores, especialmente cuando vuelven a aparecer vinculados a nuevos hechos delictivos poco tiempo después.

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