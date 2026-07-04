Comercializaba droga desde un cambuche: así cayó un presunto expendedor en Ciudad Bolívar

Durante el operativo, la Policía incautó 70 cápsulas de bazuco y dinero en efectivo que, al parecer, provenía de la venta de estupefacientes. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

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Un patrullaje aéreo terminó con la captura de un hombre señalado de, presuntamente, vender droga en la localidad de Ciudad Bolívar. Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, el procedimiento se llevó a cabo en el barrio El Tesoro, luego de que un dron detectara un constante flujo de personas hacia un cambuche improvisado donde, al parecer, se expendían estupefacientes.

Con la ubicación suministrada por el Sistema Aéreo Remotamente Tripulado (SIART), uniformados del CAI La Joya se desplazaron hasta el lugar e interceptaron al sospechoso.

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Durante el registro, las autoridades le encontraron 70 cápsulas de bazuco y dinero en efectivo que, según la Policía, sería producto de la venta de las sustancias. El hombre, de 22 años, fue capturado y quedó a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

De acuerdo con la información preliminar entregada por la Policía, el capturado sería un presunto expendedor conocido en ese sector de Ciudad Bolívar y, además, habría sido detenido semanas atrás por la presunta comisión del mismo delito.

Las autoridades señalaron que este tipo de patrullajes con drones hace parte de las estrategias para reforzar la vigilancia en sectores priorizados de la ciudad e invitaron a la ciudadanía a denunciar hechos relacionados con el tráfico de drogas a través de la línea 123.

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