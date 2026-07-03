¿Dónde ver hoy el partido de Colombia en Bogotá? Estos centros comerciales amplían horarios

AME5264. BOGOTÁ (COLOMBIA), 27/06/2026.- Aficionados de Colombia asisten a la transmisión del partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Portugal este sábado, en el Claro Fútbol Fest en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

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Bogotá se prepara para vivir una nueva jornada de fútbol con la Selección Colombia. Con motivo del partido de este viernes, varios centros comerciales, bares y establecimientos gastronómicos anunciaron actividades especiales para recibir a los aficionados, mientras que Transmilenio hizo recomendaciones para facilitar la movilidad de quienes salgan a disfrutar del encuentro.

Uno de los principales planes estará en los centros comerciales Parque La Colina, Santafé, Titán Plaza, Los Héroes, Mallplaza, Gran Estación y Plaza de las Américas, que extenderán los horarios de sus zonas gastronómicas y de entretenimiento.

Según informó Fenalco Bogotá-Cundinamarca, estos espacios ofrecerán pantallas gigantes para seguir el partido, además de concursos, promociones, actividades para las familias y experiencias diseñadas para que los aficionados vivan la jornada en un ambiente seguro.

“Cada partido de Colombia representa una oportunidad para seguir dinamizando la economía de Bogotá. Hemos visto cómo restaurantes, bares y centros comerciales aumentan su actividad gracias al entusiasmo que despierta nuestro equipo”, aseguró Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá-Cundinamarca.

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Las sedes donde habrá actividades durante el campeonato serán:

Zona T

Pepe Sierra

Parque de la 93

Gran Estación

San Felipe

La Candelaria

Así podrá movilizarse con Transmilenio

Para quienes asistirán a los diferentes puntos de encuentro durante la jornada, Transmilenio recomendó planear el recorrido con anticipación y recargar previamente la tarjeta tullave para evitar filas antes del partido.

La entidad recordó que el Parque El Tunal, donde la Alcaldía de Bogotá desarrollará actividades para los aficionados, cuenta con acceso mediante cinco rutas troncales, con parada en el Portal Tunal y en las estaciones Parque y Biblioteca.

Además, el sector dispone de 70 rutas de TransMiZonal que operan habitualmente por corredores como la carrera 24, la avenida Boyacá, la avenida Villavicencio y la calle 48B Sur, facilitando la llegada desde distintos puntos de la ciudad.

Para el regreso de los asistentes, Transmilenio informó que las rutas circulares HC705 (El Uval – Parque El Tunal) y T11 (Alpes – Parque El Tunal) prestarán servicio hasta las 11:45 p. m.

La empresa también recomendó consultar previamente el recorrido en TransMiApp y realizar la recarga digital de la tarjeta tullave antes de salir de casa para agilizar el ingreso al sistema.

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