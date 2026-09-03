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Comerciantes y habitantes piden recuperar el espacio público en la Plaza del Rincón

La ocupación de andenes por puestos de venta, vehículos mal estacionados y residuos dificulta el tránsito de peatones, según habitantes y visitantes del sector. La comunidad pide alternativas que permitan ordenar la zona sin desconocer las necesidades de los vendedores informales.

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Laura Rojas
03 de septiembre de 2026 - 01:00 p. m.
Vecinos de la Plaza El RIncón, en Suba, piden a las autoridades recuperar el espacio público.
Vecinos de la Plaza El RIncón, en Suba, piden a las autoridades recuperar el espacio público.
Foto: Laura Rojas - CrossmediaLab de la Utadeo

En los alrededores de la Plaza del Rincón, en la localidad de Suba, los andenes y otros espacios destinados al tránsito peatonal son utilizados por algunos comerciantes para instalar sus puestos de venta. A esto se suma el mal estacionamiento de vehículos, situación que, según habitantes y visitantes, reduce el espacio disponible para caminar y dificulta la movilidad en la zona.

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