Comercios de 14 zonas impactadas por obras del metro recibirán apoyo económico

Comerciantes y vendedores de este sector, se ven afectados por los retrasos en el intercambiador vial de la calle 72 con avenida Caracas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El último año Bogotá llegó a más de 1.000 frentes de obra activos, juntando cerca de 2.900 planes de manejo de tránsito que impactan radicalmente la movilidad de los capitalinos. Pero a un lado del tránsito, el comercio es otro gran afectado, particularmente por cuenta de las obras del metro, cuyo trazado atraviesa por las principales zonas comerciales de norte a sur occidente.

Le puede interesar: Atención usuarios: Transmicable dejará de operar a partir del 4 de octubre

Así lo han reportado comerciantes de la avenida Caracas con Calle 72; la zona de muebles en Santa Isabel; el sur occidente en Kennedy, entre otros. Ante el panorama, la Alcaldía tenía listo un artículo del presupuesto que faculta a la Secretaría de Desarrollo a destinar recursos para mitigar los impactos económicos.

¿Qué zonas son priorizadas en la primera fase?

Para esto, la cartera del Distrito hizo un mapeo para estructurar un programa de apoyo económico. En este diagnóstico se identificaron más de 1.400 comercios, de los cuales la secretaría encuestó 1.296, de los cuales, 43 % están en etapa de nacimiento y 45 % en crecimiento.

Otro dato que se encontró, es que el 77 % de las unidades productivas de estas zonas, están concentradas en pequeñas; el 18 % son microempresas; 1.7 % son medianas y una mínima porción, grandes.

La idea de la cartera es convocar a los comercios afectados para que apliquen a los distintos incentivos que se entregarán a final de este año. María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo, aseguró que son $6.000 millones destinados para esta fase, la cual beneficiará a comerciantes de 14 zonas de cinco localidades, priorizadas por su cercanía a alguna obra:

Antonio Nariño

Calle 1 de la Hortúa

Los Mártires: Av. Caracas con calle 26

Chapinero

Calle 63

Las Flores

San Felipe

Calle 100

Kennedy

Calle 43 Sur

Av. 1 de Mayo

Av. 1 de Mayo - Plaza de Las Américas

Av. Ciudad de Cali

Av. 68

Barrios Unidos

Av. 68

12 de Octubre

Puente Aranda

Av. 1 de Mayo, Autopista Sur

Sobre las ayudas, que serán anunciadas la próxima semana, López, añadió: “la idea es que, con nuestros programas, con nuestra oferta institucional, les ayudemos a mejorar su operación y a ser más eficientes y conectar mejor con otros mercados para mantener su flujo de caja”.

La próxima semana, la Secretaría de Desarrollo habilitará un enlace para que los comerciantes que están en estas áreas, con prioridad en aquellos que dependen de la atención ciudadana, puedan inscribirse y beneficiarse con apoyos de $3 a $10 millones, así como ingreso a ferias comercial en Corferias y otros espacios; ayuda en arriendos de locales y otras medidas que buscarán dinamizar su economía.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.