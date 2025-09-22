Atención usuarios: Transmicable dejará de operar a partir del 4 de octubre

Aspectos de este transporte ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá Foto: El Espectador - José Vargas

Transmicable es un medio de transporte indispensable para los 30.000 usuarios que a diario lo usan para ir desde el Portal Tunal, hacia el Paraíso y otros barrios ubicados en la parte alta de la localidad de Ciudad Bolívar.

Sin embargo, pese a lo vital de su funcionamiento para la movilidad del sur de la ciudad, el Transmicable dejará de operar en dos semanas, desde el 4 de octubre, debido a labores de mantenimiento programadas por el operador.

De acuerdo con la información que transmitió la empresa Transmilenio, las labores que se adelantarán en el cable consisten en o preventivo en el componente electromecánico, el cual es obligatorio para garantizar la seguridad de los usuarios.

Por lo tanto, el Transmicable dejará de funcionar desde el sábado 4 hasta el domingo 19 de octubre de 2025, tiempo en el cual el sistema no tendrá ningún tipo de apertura al público. Sin embargo, para reducir el impacto en los tiempos de viaje de los usuarios, el sistema dispondrá de otras alternativas de transporte durante este tiempo.

En ese orden de ideas, El SITP garantizará el servicio a los usuarios de TransMiCable mediante la operación de tres rutas alimentadoras y doce servicios zonales, con el fin de asegurar el desplazamiento de los habitantes del sector y su conexión tanto con el Portal del Tunal como con diversos puntos de la ciudad de Bogotá.

Rutas alimentadoras

Con horario de operación de lunes a sábado de 04:00 a.m. a 00:30 a.m. y domingos y festivos de 04:00 a.m. hasta las 11:30 p.m.:

6-4 Paraíso - Portal Tunal

6-8 Vista Hermosa – Portal Tunal

6-12 Villa Gloria – Portal Tunal

Rutas zonales

742 Bulevar Niza – Paraíso

H631 Paraíso - B631 Avenida Calle 134

P39 Arabia – Zona Franca

C201 Patio Bonito - Paraíso

H627 Santa Helenita - K627 Salitre

624 20 de Julio - Verbenal del Sur

H632 Estación General Santander – Villa Gloria

T11 Calle 222 – Alpes • H610 Paraíso - A610 Chicó Norte

Finalmente, Transmilenio recomendó a la población usuaria de este sector de la ciudad planear con antelación sus trayectos y utilizar la aplicación oficial TransMiApp, con el fin de recibir información actualizada sobre la operación y servicios en tiempo real del SITP

