¿Cómo invertir en vivienda en Bogotá?

Comprar vivienda es uno de los sueños más comunes entre los colombianos, pues muchos lo ven como sinónimo de progreso y estabilidad financiera. Sumado a esto, gremios como el de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) aseguran que esta inversión genera rentabilidad en el mediano y largo plazo con la venta o el arrendamiento; además de proteger el patrimonio con las ganancias que implica el desarrollo urbanístico de la ciudad.

Lea también: Las barreras que alejan el sueño de tener vivienda

Desde diversos sectores se argumenta que este es el mejor momento para comprar vivienda nueva en Bogotá, pues son amplias las opciones de subsidios facilitados por los gobiernos nacional y distrital (además de los que ofrecen las cajas de compensación familiar), así como la creciente oferta de vivienda y las bajas tasas de interés. Hablamos con algunos especialistas en esta materia y estas son las principales recomendaciones para tomar esta decisión.

Piense con cabeza fría

Teniendo en cuenta que para la mayoría de los hogares esta será una de sus inversiones más importantes, expertos como Francesco Cavalli, presidente de la Sociedad Colombiana de Avaluadores, recomiendan tomar decisiones con cabeza fría. Para él, es acertado contar con una asesoría profesional que permita identificar cuál es la mejor opción, dependiendo de aspectos como los ingresos de la familia y sus intereses particulares.

Le puede interesar: ¿Por qué son escasas las viviendas de interés prioritario en Bogotá?

Tenga en cuenta que, en los últimos años, Bogotá ha registrado un repunte en construcción de unidades de vivienda, por lo que en este momento las ofertas son variadas. Una recomendación adicional es que cotice en más de un proyecto inmobiliario y evalúe cuál le ofrece una mejor opción en puntos importantes como precio, espacio, financiación, ubicación y posibilidades de valorización. En suma, no le corra a la primera propuesta.

Lea también: Subsidio de vivienda Bogotá: así puede comprar casa nueva en 2021

Consulte los subsidios de vivienda

Bogotá tiene la particularidad de disponer del subsidio complementario de vivienda, el cual es otorgado por la Secretaría Distrital del Hábitat. Este les permite a sus beneficiarios sumar recursos (lo que se conoce como concurrencia) a los otros subsidios que ofrece el Gobierno Nacional (como Mi Casa Ya) Distrital y las cajas de compensación familiar. Así las cosas, en la capital una familia cuyos ingresos no superen los dos salarios mínimos puede recibir hasta sesenta salarios mínimos en subsidios, de la siguiente manera: treinta salarios mínimos de la caja de compensación, veinte salarios mínimos de Mi Casa Ya y diez salarios mínimos del subsidio complementario de vivienda.

Le sugerimos leer: Pese al impacto del COVID-19, en Bogotá continúa el apetito por la vivienda nueva

Tenga en cuenta que, en el país, los ciudadanos tienen derecho a subsidios para comprar vivienda nueva, siempre y cuando los ingresos del núcleo familiar no superen los ocho salarios mínimos, los cuales deben ser invertidos en Viviendas de Interés Prioritario (VIP, que no superan los noventa salarios mínimos) o Viviendas de Interés Social (VIS, que no superan los 150 salarios mínimos). También hay subsidios para vivienda no VIS de hasta 500 salarios mínimos, a los que pueden aplicar las personas, sin importar sus ingresos.

Lea también: Gobierno pone en marcha el nuevo subsidio para comprar vivienda no VIS

Defina el propósito de la vivienda

Según el Estudio de Oferta y Demanda de Vivienda y No Habitacionales de 2020, el cual es realizado por Camacol Bogotá Cundinamarca, la mayoría de los visitantes a las salas de venta planean comprar vivienda para habitarla. Solo el 17,4 % la busca para invertir, el 12,2 % para arrendar y el 5,2 % para revender.

Lea también: Ni la pandemia ha podido detener el alto precio de la vivienda en Bogotá

Definir el propósito de la compra es importante, pues hay que tener en cuenta que la vivienda demandará inversiones adicionales. En este aspecto, la pandemia ha sido favorable para la compra de vivienda fuera de la ciudad, ya que el teletrabajo motivó a muchos a tener una vida más rural.

Andrés Correa, presidente de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (Fiabci), asegura que incluso a muchas familias no les importa cambiar de estrato para acceder a viviendas más amplias y con espacios privados para cada integrante, pues, con la virtualidad, las reuniones y las clases hacen que los sonidos se mezclen.

Analice las tasas de interés

Después de definir cuál es el proyecto inmobiliario que más responde a sus necesidades, elegir el banco al que pedirá el crédito es tal vez la segunda recomendación más importante. Para esto, usted puede consultar el reporte que periódicamente publica la Superintendencia Financiera de Colombia y comparar cuál es la entidad que le ofrece una tasa de interés más baja, tanto en pesos como en Unidades de Valor Real (UVR). Incluso existen calculadoras, como comparabien.com, que le muestran la tasa de interés que le ofrecerían los bancos y en cuánto le quedaría la cuota mensual, usando variables como el precio del inmueble, el plazo de pago y los ingresos netos de cada núcleo familiar.

Aunque puede haber muchas razones para desistir o aplazar el sueño de comprar vivienda nueva en Bogotá, como que su precio está por las nubes o que lo que se ofrece hoy en día son “cajas de fósforos”, lo cierto es que hay muchas facilidades para adelantar este tipo de inversiones, incluso para quienes lo ven como una forma de negocio. El llamado es a tomar una decisión responsable y bien informada.