¿Cómo llegar al cerro de Guadalupe? Horarios, actividades y recomendaciones

Conozca uno de los emblemas de la durante la Semana Santa esta información le puede interesar, conozca uno de los emblemas de la capital. Foto: Facebook Santuario Virgen de Guadalupe Foto: Facebook

En una de las imponentes montañas que rodean a Bogotá, a más de 3.300 metros de altura se encuentra el Cerro de Guadalupe, uno de los emblemas de la capital, ubicado al oriente de la ciudad, justo al lado del Cerro de Monserrate.

Para ascender a éste histórico sitio, se debe dirigir por la avenida circunvalar y luego por la carretera que conduce al municipio de Choachí, un poco más adelante del kilómetro 6 encontrará un desvío a mano derecha, esa vía lo llevará al santuario. Es una vía angosta y el respeto por el otro es indispensable para transitarla, la carretera la comparten cientos de ciclistas, senderistas, además de vehículos particulares y de servicio público, transitan por esta vía.

En la cima de este Cerro se encuentra una pequeña capilla consagrada a la Virgen de Guadalupe, además una estatua de la Virgen de la Inmaculada Concepción que mide 15 metros de altura, elaborada por el escultor Gustavo Arcila Uribe en el año de 1946.

Este sitio se ha convertido en un lugar de peregrinación y luego de los eventuales cierres que hubo del sendero peatonal que conduce al Cerro de Monserrate, los feligreses y turistas empezaron a subir con mayor frecuencia al Cerro de Guadalupe.

Horarios Santuario de Guadalupe en Semana Santa

En la página de facebook del Santuario Virgen de Guadalupe publicó las fechas y horarios para la celebración católica de la semana mayor; así mismo recomiendan asistir en transporte público, desde el Parque Tercer Milenio, ubicado entre la carrera décima y la avenida caracas, ya que por la gran afluencia de peregrinos, no habrá acceso en vehículos particulares.

Esta es la programación en el Santuario de Guadalupe en Semana Santa:

Domingo de ramos , 2 de abril: a las 7 de la mañana se realizó la Bendición de Ramos y Procesión. Las eucaristías serán a las 8 y 10 de la mañana y a las 12 y 2 de la tarde.

Jueves santo , 6 de abril: a las 10 de la mañana se celebrará la eucaristía por los enfermos y a las 12 del medio día será la Solemne Eucaristía de la Cena del Señor y durante todo el día los feligreses podrán acceder al sacramento de la confesión.

Viernes santo , 7 de abril: a las 7 y 30 será el Santo Viacrucis que irá desde el Santuario de Nuestra Señora de la Peña hasta el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Los servicios especiales serán a las 12 del medio día, con la Pasión del Señor y Adoración de la Cruz y, a las 3 de la tarde, será el Sermón de las Siete Palabras.

Domingo de resurrección, 9 de abril: habrán 4 eucaristías a las 9 y 10:30 de la mañana y a las 12 y 2 de la tarde.

Otras actividades en el Cerro de Guadalupe

Otro de los grandes planes en este lugar es el sendero Guadalupe Aguanoso, que junto a, la Quebrada La Vieja, Santa Ana-La Aguadora, Guadalupe Aguanoso, San Francisco-Vicachá y kilómetro 11 y 12 Quebradas, hacen parte de los caminos habilitados en la capital para los amantes de los planes que nos acercan a la naturaleza.

Entre las actividades permitidas están el senderismo, recreación pasiva, educación ambiental, investigación científica, observación de fauna, flora y ecosistemas, fotografía y video.

Para poder ingresar, antes de su visita, deberá hacer un registro a través de la página web del Acueducto de Bogotá, o través de la aplicación Caminos de los Cerros. La reserva se realiza a nombre personal, es única e intransferible. Seleccione el nombre del camino del sendero quiere visitar, y luego diligencie las preguntas del formulario, el cual te mostrará las fechas y horas de visita disponibles.

No está permitido el ingreso de animales de compañía, tampoco podrá entrar bajo el efecto de sustancias psicoactivas y/o alcohólicas, ni fumar, hacer fogatas o acampar. Aunque parece una obviedad, recuerde no arrojar basura, residuos, ni materiales orgánicos al camino. Está prohibido extraer material vegetal, animal o geológico. No transite por caminos alternos no señalizados.