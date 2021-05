¿Cómo pagar una multa por incumplir la cuarentena en Bogotá?

Los ciudadanos que no usen tapabocas o lo utilicen de manera inapropiada, no respeten la distancia mínima entre personas, no acaten las normas en establecimientos o realicen actividades no permitidas durante esta época de cuarentena se exponen a multas hasta de 936.320 pesos.

Desde que inició la cuarentena en Bogotá, el Distrito anunció que las personas que incumplan la medida de aislamiento decretada por el Gobierno pueden recibir una multa por parte de la Policía nacional de $936.320, si es que no se encuentran dentro de las 43 excepciones que expidió la presidencia mediante el decreto 749 del 28 de mayo.

A su vez, desde el mes de mayo, debido a la alerta naranja en varias zonas de Bogotá por el creciente número de casos de Covid-19, a estas restricciones se sumó el uso obligatorio del tapabocas, cuya multa por incumplimiento supera los $900 mil pesos.

Quienes reciban un comparendo, ya sea por comportamientos que van en contravía de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia nacional o por otras que de convivencia que no están relacionadas con la cuarentena, deben solicitarle a la Policía la copia del comparendo, excepto cuando la multa se haga de manera electrónica.

A través del Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional los ciudadanos podrán identificar su tipo de multa. Si la persona asume que cometió la infracción, puede ingresar a la página www.lico.scj.gov.co y descargar el recibo para hacer el pago.

Para aquellos infractores que decidan cancelar la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha en la que fue impuesto el comparen, La Policía le da el beneficio de recibir el 50 % de descuento.

Por otra parte, si se trata del primer comparendo que el infractor recibe como ciudadano y la multa señalada es de tipo 1, es decir que su valor alcanza los $104.000, o si es tipo 2, es decir que su valor alcanza los $208.000, la Policía permite saldar la deuda mediante una actividad pedagógica, la cual se debe agendar enviando un mensaje el WhatsApp: 3107100882 o en la página de la Secretaría de Seguridad.

Así mismo, si el ciudadano no está de acuerdo con el comparendo, tiene el derecho a objetarlo. La Secretaría de Gobierno habilitó una ventanilla virtual para realizarlo a través de su portal Web. Este trámite se puede hacer dentro de los tres siguientes días a la fecha en la que se impuso el comparendo, pasado este tiempo, el comparendo se hará efectivo ante la Policía Nacional.

Cabe recordar que, las personas que no realicen la actividad pedagógica no objeten el comparendo y no paguen la multa asignada en los tiempos establecidos, serán llamadas a audiencia por parte de un inspector de Policía. Según sea el caso, el ciudadano deberá cancelar la multa con intereses o podrá solicitar realizar trabajo comunitario. De no cumplir con ninguna de las anteriores opciones, las autoridades están en la facultad de hacer cobro persuasivo y coactivo e incluso embargar a los infractores.

Con corte a 27 de mayo, en Bogotá se han impuesto 136.587 comparendos a ciudadanos por incumplir la medida de aislamiento preventivo obligatorio. A su vez, el número de contagios por Covid-19 en la capital ascendió a 8.045 casos este 27 de mayo, es decir que la capital concentra el 33 % de los contagiados en el país. Las autoridades hacen un llamado al autocuidado para evitar contagios.

