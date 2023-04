¿Cómo solicitar el cambio de un contador de energía y cada cuánto?

Existen varias razones por las cuales podría requerir un cambio del medidor de energía de su casa u oficina. Foto: Cortesía

La normatividad actual en Colombia afirma que los ciudadanos son libres de adquirir en el mercado el medidor de energía y los demás bienes y servicios, siempre y cuando estos cumplan con las características técnicas exigidas por la empresa prestadora del servicio.

Aunque no será su obligación cerciorarse de que los medidores funcionen en forma adecuada, sí será su responsabilidad hacerlos reparar o reemplazarlos cuando se establezca por parte de la empresa que, el funcionamiento no permite determinar en forma adecuada los consumos, o cuando el desarrollo tecnológico ponga a su disposición instrumentos de medida más precisos. En caso de que el usuario, pasado un período de facturación, no tome las acciones necesarias para reparar o reemplazar los medidores, la empresa podrá hacerlo.

De encontrarse que el medidor está funcionando adecuadamente, después de haber sido revisado por el laboratorio acreditado, y cumple con las normas técnicas establecidas, la empresa no puede obligar al usuario a cambiar dicho medidor.

En caso de que sea requerido el cambio, se entiende que se debe notificar al usuario de esta decisión, para que este último pueda elegir sobre la adquisición del equipo de medida a la empresa respectiva o en el mercado. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, entidad a la que deberá dirigirse en caso de considerarlo pertinente.

¿Cómo solicitar el cambio de medidor de energía con Enel Colombia?

La empresa prestadora del servicio de energía, Enel Colombia, tiene a su disposición la instalación de medidores y de grupos de medida en Bogotá deberá programar una cita a través de la línea de atención 5801000, en la opción 2.

Lo solicitud de cambio de contador de energía puede surgir por varias razones, por lo que al empresa pone a disposición de los usuarios estas opciones:

Nuevas construcciones: una nueva construcción puede ser todo un reto, la empresa le ofrece conectar la energía de su proyecto mediante la instalación de un medidor, para que ahorres tiempo y dinero,

Independiza tus cuentas de energía: si en su casa vive más de una familia o hay negocios y quiere que cada uno cuente con su propio medidor de energía y recibir las facturas independientes puedas solicitar dos o más medidores. Olvídese de los cálculos cada vez que llega la factura a final de mes, con cuentas separadas, cada uno paga solo lo que consume.

Traslado de medidor: para poder conocer su consumo de energía cada mes se realiza la lectura del medidor, si éste se encuentra en el interior de tu vivienda o negocio y quieres evitar el ingreso de personal para hacer la lectura del consumo, deberá trasladar el medidor a la fachada de tu inmueble, ahorrando tiempo e incomodidades, así evita que el cobro de su consumo de energía sea promediado.

Aumenta la potencia de tu instalación: para garantizar su funcionamiento pleno, la energía debe ser óptima y cuantos más electrodomésticos tengas funcionando, más energía se requiere. Si nota que no puede utilizar sus aparatos o equipos a su mayor potencia, Enel-Colombia le ofrece el servicio de aumento de carga para que puedas disfrutar de todas tus actividades sin contratiempos. Prolonga la vida útil de tus equipos.

Los medidores y grupos de medida de energía que ofrece Enel Colombia están debidamente certificados, calibrados y cuentan con garantía de 3 años, y se suministran listos para instalación a precios competitivos del mercado.