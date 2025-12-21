¿Cómo van las obras en la Av.68? IDU entregó último reporte del año

Grupo 9 de la av. 68, ubicado entre la carrera 48 y la carrera Novena. Foto: IDU

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las obras para la nueva troncal de Transmilenio de la Av.68 debía entregarse este año, sin embargo, debido a retrasos y otros contratiempos, el tiempo de espera se aplazó para el 2027. Pese a las molestias provocadas por este retraso, el IDU registró los avances que tuvo la obra durante 2025.

Bajo esta misma línea, la entidad reportó que la construcción del grupo 9 de la avenida 68, uno de los frentes estratégicos del corredor vial que atraviesa Bogotá de sur a norte, ya alcanza un 74,59 % de avance, según confirmó el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, durante una inspección realizada al tramo comprendido entre la carrera 48 y la carrera Novena.

Más información sobre Bogotá:Así funcionará el pico y placa en Bogotá durante Navidad y año nuevo.

De acuerdo con el funcionario, al inicio de la actual administración este grupo presentaba un avance cercano al 32 %, por lo que el progreso registrado en 2025 representa más del doble de lo recibido.

“El compromiso es que el año entrante esté completamente terminado, lo que nos va a permitir mejorar la movilidad, la seguridad y, sobre todo, la calidad de vida de todos los bogotanos”, afirmó Molano durante el recorrido por la obra.

Uno de los hitos técnicos del proyecto ha sido la implementación de la metodología Pipe Jacking, un sistema de construcción subterránea que permite instalar tuberías sin abrir zanjas a cielo abierto.

Esta técnica reduce las afectaciones a la movilidad y acelera los tiempos de ejecución, al tiempo que permite intervenir a seis metros de profundidad y a lo largo de 2,5 kilómetros para la instalación de redes hidrosanitarias. “Es un método constructivo clave para no detener el tráfico mientras avanzan las obras”, explicó el director del IDU.

El grupo 9 contempla la construcción de un corredor de 2,23 kilómetros, con una sección vial que incluirá tres carriles mixtos y un carril exclusivo para TransMilenio por sentido, además de carriles de sobrepaso en estaciones que optimizarán la operación del sistema.

A esto se suma la habilitación de 40.115 metros cuadrados de espacio público, de los cuales 13.682 metros cuadrados serán zonas verdes, y la construcción de 3,1 kilómetros de ciclorruta, fortaleciendo la movilidad sostenible y la calidad del entorno urbano en este sector de la ciudad.

Avances de la Av. 68

Además del significativo progreso del grupo 9, las obras de la troncal de la avenida 68 muestran un avance general importante en distintos frentes del proyecto, que en conjunto abarcan aproximadamente 17,07 km de corredor vial en la ciudad.

Según datos oficiales del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entre enero de 2024 y octubre de 2025 el avance acumulado del proyecto se elevó de alrededor del 42 % a cerca del 71,73 % en total, con habilitaciones parciales de tramos a medida que se completan.

Le puede interesar: Gimnasios al aire libre: templos de actividad física y apropiación del espacio.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.