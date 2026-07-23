Comparendos en Bogotá: más de 14.000 fueron impugnados y 3.471 terminaron exonerados

Las cifras corresponden a las impugnaciones de comparendos registradas entre 2025 y el primer trimestre de 2026, según información de la Secretaría Distrital de Movilidad. Foto: Archivo Particular

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Más de 14.000 comparendos impuestos en Bogotá fueron impugnados entre 2025 y el primer trimestre de 2026. De esos procesos, 3.471 ciudadanos fueron exonerados, según cifras entregadas por la Secretaría Distrital de Movilidad en respuesta a un derecho de petición presentado por la concejal Cristina Calderón Restrepo.

Los datos, revelados por la cabildante, muestran que durante ese periodo se presentaron 14.269 impugnaciones. De ellas, 9.299 terminaron con la confirmación de la multa, mientras que en 3.471 casos la autoridad de tránsito decidió dejar sin efecto la sanción.

Para Calderón, estas cifras evidencian la necesidad de revisar cómo se están tramitando las impugnaciones. Esto, porque, según la respuesta oficial de la Secretaría, la entidad no cuenta con información que permita identificar cuáles son las razones más frecuentes por las que los ciudadanos deciden impugnar un comparendo.

“Si la Secretaría no conoce las causas, no puede detectar fallas ni fortalecer los procedimientos”, afirmó la concejal, quien hizo un llamado a la nueva secretaria de Movilidad para revisar estos procesos y fortalecer la transparencia.

La cabildante también aseguró que la entidad no tiene un registro que permita establecer cuántas impugnaciones obedecen a posibles errores en la notificación, inconsistencias en los datos del comparendo, presuntas vulneraciones al debido proceso u otras situaciones particulares. Tampoco existe un análisis que identifique las localidades o los corredores viales donde se concentran más reclamaciones.

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La respuesta de Movilidad

Frente a estos cuestionamientos, la Secretaría Distrital de Movilidad explicó que cada impugnación se estudia de manera individual, teniendo en cuenta las pruebas y las circunstancias de cada caso. Por esa razón, aseguró que no es posible agrupar las exoneraciones bajo una sola clasificación, ya que cada decisión responde a situaciones diferentes.

La entidad agregó que las cifras también deben analizarse frente al total de comparendos impuestos en la ciudad.

Según la Secretaría, durante 2025 se impusieron 948.220 comparendos. De ellos, el 1,12 % fue impugnado y solo el 0,26 % terminó con una exoneración.

En el primer trimestre de 2026 se registraron 312.866 comparendos. En ese periodo, el 1,15 % fue impugnado y el 0,32 % terminó con una decisión favorable para el ciudadano.

Con base en esas cifras, la Secretaría señaló que más del 99,6 % de los comparendos impuestos no terminan en una exoneración, por lo que estos casos representan una proporción muy pequeña frente al total de sanciones impuestas.

Finalmente, la entidad indicó que cuenta con mecanismos para supervisar la actuación de los agentes de tránsito, como las cámaras corporales (bodycams), los protocolos institucionales y otros registros de seguimiento, herramientas que, según explicó, buscan garantizar que los procedimientos se realicen conforme a la norma.

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