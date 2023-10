Completamente vandalizado, así dejaron parque que iba a ser inaugurado en Ciudad Bolívar

El parque que iban a inaugurar hacía parte de la estrategia del IDRD: 100 parques como nuevos, la cual tuvo una inversión de 44.000 millones de pesos. Foto: Cortesía

Un amargo e indignante momento pasaron los habitantes de Ciudad Bolívar y los trabajadores del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), cuando en la mañana de este 18 de octubre, encontraron un parque de la zona que iba a ser inaugurado, completamente vandalizado.

El espacio iba a ser entregado a la ciudadanía a través del programa del Distrito ‘Cien parques como nuevos’, con la cual se espera reactivar 100 parques de distintos barrios de la capital.

De acuerdo con el IDRD, el parque fue completamente destruido en la noche del martes 17 de octubre. “Dañaron el piso caucho, la pintura, destruyeron los juegos de los niños, ni siquiera se alcanzó a inaugurar”, le contaron a El Espectador.

Por otra parte, informaron que, dentro de la estrategia de los parques, se van a intervenir estos espacios en 17 de localidades de la capital y que todos fueron elegidos a través de un análisis técnico.

La inversión para la mejora de los parques fue de 44.000 millones de pesos, y fueron distribuidos así: en Usaquén, ocho; en Suba, dieciocho; en Engativá, once; en Los Mártires, dos; en Puente Aranda, ocho; en Rafael Uribe Uribe, cuatro; en San Cristóbal, uno; en Santa Fe, uno; en Tunjuelito, uno; en Kennedy, once; en Bosa, cinco, en Barrios Unidos, uno; en Chapinero, cuatro; en Fontibón, tres; en Teusaquillo, dos; en Ciudad Bolívar, once; y en Usme, cinco.

Asimismo, dentro de las intervenciones que se han realizado, ya se entregaron 66 canchas multipropósito, dos skatepark recreativos, tres pistas de patinaje, catorce zonas de mascotas, tres canchas de fútbol con grama natural, 288 juegos nuevos en zonas de parques infantiles, 123 máquinas en gimnasios biosaludables y cuatro ajedreces gigantes.

