Comunidad Misak se planta en la ANT en Bogotá: exigen formalizar tierras

FOTODELDÍA AME5553. BOGOTÁ (COLOMBIA), 21/04/2026.- Indígenas de la etnia misak protestan por la expropiación de una parte de su territorio este martes, frente a la Cancillería de Colombia en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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Una delegación de aproximadamente 500 integrantes de la comunidad indígena Misak ya se encuentra en la capital de la República con el fin de reclamar el cumplimiento de compromisos y garantías territoriales asumidos previamente por el Gobierno nacional. La movilización, que inició su desplazamiento desde Piendamó, en el departamento del Cauca, mantiene bajo estricta atención a la administración distrital, la cual desplegó sus protocolos de acompañamiento.

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El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, confirmó el monitoreo de la caravana de aproximadamente 23 vehículos, entre chivas y otros tipos de automotores, que se desplazaron desde el Cauca hasta Bogotá. Según detalló el funcionario, el objetivo de las cerca de 500 personas del pueblo Misak al trasladarse a la ciudad es exigir de forma directa el cumplimiento de los acuerdos pactados que consideran pendientes.

¿Qué exigen?

El pliego de peticiones de la comunidad indígena gira en torno a dos ejes fundamentales: la formalización de los territorios ancestrales y la compra de los predios prometidos por el Estado. La entidad directamente interpelada es la Agencia Nacional de Tierras (ANT), institución encargada de los procesos de formalización, compra y adjudicación de tierras rurales en el país.

Según explicó Luis Tunubalá, uno de los líderes de la movilización, a los micrófonos de Noticias Caracol, la comunidad tomó la decisión de viajar a la capital tras agotar todas las instancias previas de negociación pacífica en su región, las cuales incluyeron visitas técnicas y mesas de concertación que no arrojaron resultados concretos.

“No estamos exigiendo ni pidiendo plata al nuevo Gobierno”, aclaró Tunubalá, quien sentenció además que la delegación permanecerá de forma indefinida en la sede de la ANT hasta llegar a un acuerdo definitivo con el Gobierno de Gustavo Petro.

Dispositivo distrital y llamado a la Nación

Ante el arribo de los manifestantes, el Distrito dispuso que equipos de las direcciones de Diálogo, Derechos Humanos y Asuntos Étnicos hagan presencia para acompañar el proceso, mediar y gestionar la estadía temporal de la comunidad en Bogotá con el fin de evitar incidentes y garantizar que los canales de comunicación permanezcan abiertos.

No obstante, la Alcaldía Mayor advirtió que la presencia de la delegación del pueblo Misak coincide con una momento álgido de movilización social en la ciudad, por lo cual se insisten que se requiere una respuesta pronta por parte de las entidades del orden nacional, en especial del Ministerio del Interior, para que habiliten de manera inmediata los espacios de concertación que demandan las comunidades.

“Las múltiples situaciones de ciudad van a requerir un trabajo coordinado entre Nación, Policía, Ministerio Público y la Alcaldía de Bogotá”, sostuvo Quintero, quien insistió en la necesidad de articular esfuerzos entre todas las instituciones públicas para atender los reclamos de los territorios frente a sus condiciones de vida y derechos.

Antecedentes de movilización

Esta acción se suma a los antecedentes de movilización del pueblo Misak hacia el centro del país. En mayo de este mismo año, un contingente similar de 500 indígenas del resguardo La María de Piendamó se había desplazado hacia la capital en once buses con motivaciones idénticas, relacionadas con la exigencia de garantías para la seguridad y el desarrollo de sus territorios en el Cauca.

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