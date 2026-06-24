Luz verde al Hospital San Juan de Dios: MinSalud reglamenta su apertura progresiva

Fachada de este hospital Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El Ministerio de Salud expidió la Resolución 1075 de 2026, que establece un marco legal especial para facilitar la reapertura y el funcionamiento del Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil.

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Los puntos clave de la normativa incluyen un procedimiento de inscripción excepcional en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), permitiendo el inicio de operaciones sin la necesidad de una visita de verificación previa por parte de la Secretaría de Salud de Bogotá.

La apertura, entonces, será por fases e inicialmente priorizará la prestación de servicios de consulta externa y apoyo diagnóstico y complementación terapéutica de baja y mediana complejidad, así como servicios sin complejidad.

Aunque la apertura es expedita, la Secretaría de Salud de Bogotá deberá realizar una visita de certificación de condiciones de habilitación 12 meses después de la inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), verificando que se cumplan todos los estándares declarados.

Con este paso administrativo, el Gobierno Nacional busca garantizar la continuidad, accesibilidad y progresividad del derecho fundamental a la salud, devolviendo la funcionalidad a un complejo hospitalario que ha sido declarado de importancia estratégica para la nación por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES).

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La Superintendencia Nacional de Salud será la encargada de ejercer la vigilancia y control desde el momento en que el hospital quede formalmente inscrito.

Plan de acción del San Juan

Tras meses de concertación, la Alcaldía y la Nación avanzan en los planes para rehabilitar los 24 edificios del Complejo Hospitalario San Juan de Dios. La activación del comité del convenio operativo que articula a varias entidades y la puesta en marcha de servicios para la ciudadanía, marcan un nuevo hito en la recuperación del complejo.

Según las entidades, ya se definieron avances clave para la reactivación del complejo: será transformado en un campus estratégico enfocado en el envejecimiento y la vejez, bajo un enfoque integral del derecho a la salud a lo largo del ciclo de vida. También se proyecta como centro de formación de talento humano en salud, así como de generación de conocimiento frente a los retos del cambio demográfico.

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