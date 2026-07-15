Comunidades afro bloquearon la sede de la ANT en Bogotá: la entidad negó incumplimientos

La manifestación de comunidades afro frente a la sede de la ANT obligó a activar un operativo de diálogo para atender la protesta. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Una nueva jornada de protesta se registró este martes en la sede de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), ubicada en el sector del CAN, en Bogotá. Integrantes del Frente Nacional de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Comunidades Negras (Frenacol) bloquearon durante varias horas el ingreso y la salida del edificio para exigir avances en la entrega de predios y denunciar presuntos incumplimientos del Gobierno Nacional.

De acuerdo con el reporte del Distrito, la manifestación generó una fuerte confrontación entre los manifestantes y el personal de la entidad, por lo que fue necesaria la intervención de gestores de diálogo para facilitar la evacuación segura de funcionarios y ciudadanos que permanecían dentro de las instalaciones.

Tras los hechos, la Agencia Nacional de Tierras emitió un comunicado en el que negó que existan incumplimientos con las comunidades y aseguró que el proceso de adquisición de predios avanza conforme a los procedimientos establecidos por la ley.

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Según explicó la entidad, la semana pasada se realizó el Comité de Aprehensión, instancia en la que fueron aprobados varios predios para continuar el proceso. No obstante, indicó que aún deben cumplirse etapas obligatorias como la incorporación de los terrenos al Fondo de Tierras, su caracterización técnica y jurídica y las visitas de verificación.

La ANT agregó que estas diligencias requieren acompañamiento de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de funcionarios y comunidades. De acuerdo con la coordinación realizada con la Policía Nacional, dichas visitas fueron programadas para efectuarse después del próximo 21 de julio, cronograma que, según la entidad, ya había sido informado a los representantes de Frenacol.

“Frenacol conoce el estado de los compromisos, el avance de las actuaciones administrativas y los tiempos requeridos para cada etapa del proceso, los cuales no pueden ser omitidos ni acelerados por fuera de los procedimientos establecidos por la ley”, señaló la Agencia.

Aunque inicialmente el Distrito reportó que los funcionarios permanecían sin poder salir de la sede, la ANT aseguró que la situación fue superada mediante el diálogo y confirmó que al cierre de la jornada no había personas retenidas en sus instalaciones.

Por su parte, el Distrito indicó que los manifestantes continúan a la espera de respuestas frente a las solicitudes presentadas, mientras la entidad reiteró su disposición de mantener las mesas de trabajo y avanzar en los compromisos dentro del marco legal.

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