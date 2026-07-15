Niños en riesgo en Bogotá: las preguntas tras las cifras del ICBF reveladas en el Concejo

Marcha contra el maltrato infantil en Bogotá Foto: Mauricio Alvarado

La respuesta a un derecho de petición, que se envió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), puso sobre la mesa una pregunta incómoda para las autoridades encargadas de proteger a la niñez en Bogotá: ¿qué ocurre con los niños, niñas y adolescentes una vez son identificados en contextos de mayor vulnerabilidad de la ciudad?

Le puede interesar: Contraloría alerta rezagos y fallas en...