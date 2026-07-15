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Niños en riesgo en Bogotá: las preguntas tras las cifras del ICBF reveladas en el Concejo

Documentos del ICBF y una denuncia en el Concejo abren dudas sobre el seguimiento y la protección de menores vulnerables.

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Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
15 de julio de 2026 - 11:33 p. m.
Marcha contra el maltrato infantil en Bogotá
Marcha contra el maltrato infantil en Bogotá
Foto: Mauricio Alvarado

La respuesta a un derecho de petición, que se envió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), puso sobre la mesa una pregunta incómoda para las autoridades encargadas de proteger a la niñez en Bogotá: ¿qué ocurre con los niños, niñas y adolescentes una vez son identificados en contextos de mayor vulnerabilidad de la ciudad?

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Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
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