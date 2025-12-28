Con 80 % de ejecución, el TransMiCable de San Cristóbal acelera su tramo final

Distrito reportó avance contractual del TransMicable de San Cristóbal de un 80% Foto: idu

El proyecto TransMiCable de San Cristóbal avanza hacia su recta final con un progreso contractual del 80 %, según el más reciente balance entregado por la Alcaldía de Bogotá, con corte al 15 de diciembre de 2025. La cifra, presentada tras una visita de inspección que realizó el aclade Carlos Fernando Galán junto al director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, representa un avance importante para una obra que arrancó en 2023 y presenta, como suele suceder con una buena parte de las obras públicas de la ciudad, demoras significativas.

De acuerdo con el Distrito, el sistema fue recibido en enero de 2024 con un avance de apenas el 5,52 %, lo que obligó a reactivar frentes de obra, ajustar cronogramas y acelerar procesos técnicos para recuperar el tiempo perdido. Desde entonces, el cable aéreo, llamado a convertirse en una pieza clave de movilidad para el suroriente de la ciudad, ha mostrado un avance sostenido, aunque todavía enfrenta desafíos propios de su fase final.

Uno de los avances recientes fue la llegada de las 20 cabinas que estaban pendientes a la estación La Victoria, con lo cual se completa el total de 144 cabinas que conformarán el sistema. Por otro lado, de acuerdo con el director del IDU, las cuatro cabinas de reserva permanecen en zona franca y su recepción está prevista para enero de 2026.

En materia de infraestructura, el proyecto ya completó el izaje de las 21 torres que sostendrán el sistema, así como el halado, tendido y empalme de cerca de seis kilómetros de cable, un componente técnico fundamental para el funcionamiento del sistema. Estos avances permiten iniciar etapas posteriores asociadas a las pruebas de operación y de seguridad, fundamentales para garantizar la operación comercial.

Las tres estaciones del sistema (Portal 20 de julio; La Victoria y Senderos de Altamira) también registran progresos significativos, con avances superiores al 73 %. No obstante, el porcentaje evidencia que aún resta un tramo importante de obra civil y de adecuaciones urbanas, en un contexto en el que la comunidad espera que el proyecto no solo se traduzca en un medio de transporte eficiente, sino en una mejora integral del entorno.

El TransMiCable de San Cristóbal se suma a la apuesta de la ciudad por sistemas de transporte por cable como alternativa para zonas de ladera históricamente desconectadas. Sin embargo, su avance ocurre bajo la lupa de una ciudadanía que ha visto cómo grandes proyectos de infraestructura acumulan retrasos y sobrecostos.

El proyecto

Las torres, de 25 metros de altura promedio—el equivalente a un edificio de seis pisos—, fueron fabricadas en Austria y traídas a Bogotá con un sistema de protección galvanizado para evitar la corrosión.

El TransMiCable San Cristóbal recorrerá 2,87 kilómetros, conectando las estaciones 20 de Julio, La Victoria y Senderos de Altamira, esta última nombrada por votación ciudadana en el marco de la estrategia “Súmate a la conversación”. Además, tendrá capacidad para transportar 4.000 pasajeros por hora y por sentido, reduciendo los trayectos de 40 a solo 10 minutos y beneficiando directamente a más de 400.000 habitantes de la zona. Se espera que esté listo para finales de 2026.

