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Con ambulancia simulaban emergencias para cometer robos en varias localidades de Bogotá

Fiscalía capturó a tres señalados de hurtos y secuestros por más de COP 145 millones.

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Redacción Bogotá
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19 de marzo de 2026 - 04:58 p. m.
Los señalados integrantes fueron identificados y judicializados. Se trata de Wilmer Yesid Jiménez Ardila, Ana Yasiris Mena Mena y Fabián Octavio Chivatá Giral, quienes estarían implicados en, por lo menos, cinco eventos delictivos, cuya cuantía supera los 145 millones de pesos.
Los señalados integrantes fueron identificados y judicializados. Se trata de Wilmer Yesid Jiménez Ardila, Ana Yasiris Mena Mena y Fabián Octavio Chivatá Giral, quienes estarían implicados en, por lo menos, cinco eventos delictivos, cuya cuantía supera los 145 millones de pesos.
Foto: Fiscalía
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Lo que parecía una misión médica cotidiana resultó ser una elanborada estrategia para delinquir enmúltiples sectores de la ciudad. Una ambulancia llegaba, simulaba una emergencia y servía como fachada para ingresar a viviendas y comercios en Bogotá; minutos después, las víctimas eran retenidas y despojadas de su dinero. Así operaba una red delincuencial que fue desarticulada por la Fiscalía.

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De acuerdo con la investigación, los señalados integrantes se hacían pasar por personal médico para acceder a inmuebles y, una vez dentro, someter a las víctimas mediante amenazas con armas de fuego. La estructura es vinculada con al menos cinco hechos delictivos cuya cuantía supera los COP 145 millones.

Entre los judicializados están Wilmer Yesid Jiménez Ardila, Ana Yasiris Mena Mena y Fabián Octavio Chivatá Giral, quienes, según la Fiscalía, habrían operado en localidades como Teusaquillo, Usaquén y Suba.

Así operaban

Uno de los casos ocurrió el 30 de agosto de 2024, cuando los tres procesados presuntamente ingresaron a una vivienda simulando una emergencia médica. En el lugar, retuvieron a una pareja mientras se apoderaban de dinero en efectivo, objetos de valor y realizaban transferencias desde sus cuentas bancarias.

La investigación también señala que la ambulancia era utilizada como medio de escape tras cometer los robos. En otros hechos, los implicados habrían ingresado a establecimientos comerciales como supuestos clientes, para luego intimidar a los trabajadores y obligarlos a entregar el dinero de las ventas.

El uso de un vehículo medicalizado como fachada no solo facilitaba el acceso a los lugares, sino que reducía las sospechas en zonas residenciales y comerciales, lo que les permitía actuar con mayor margen de maniobra.

Por estos hechos, un fiscal les imputó los delitos de hurto calificado y secuestro extorsivo, ambos agravados. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 1 hora
Ay Narcolombia...
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