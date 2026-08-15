Con descargas aéreas por helicóptero, Cundinamarca controla tres incendios forestales

Bomberos de Cundinamarca atienden varias emergencias por incendios. Foto: Archivo Particular

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En medio de días intensos atendiendo la emergencia por el terremoto en el suroccidente del país, en Cundinamarca los bomberos atienden incendios forestales a causa de la temporada seca. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, informó que continúan activos tres incendios forestales en el departamento.

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“Se presentan tres incendios en este momento, todos con presencia de organismos de apoyo. La prioridad es contener los puntos activos, evitar reactivaciones y proteger a la comunidad y viviendas ubicadas en las zonas de influencia”, indicó el gobernador.

En Caparrapí, el incendio en las veredas Palenque y Barrial Amarillo está controlado en un 80 % y ha afectado unas 20 hectáreas, sin viviendas afectadas ni víctimas. Aún permanecen algunos focos calientes bajo monitoreo.

En La Vega, las autoridades mantienen las labores terrestres y la gestión de carrotanques, mientras se espera la autorización para realizar nuevas descargas de agua con helicóptero en las zonas de difícil acceso. Rey señaló que “la prioridad es contener los puntos activos, evitar reactivaciones y proteger a la comunidad y viviendas”.

Incendios aumentaron más de 660 % en el departamento

En Cundinamarca, los incendios forestales aumentaron más de 660 % entre junio y julio, al pasar de 17 a 130 casos, según el balance de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD). En total, entre junio y julio se registraron 147 incendios, mientras que entre mayo y julio las llamas afectaron 182,65 hectáreas de bosques y vegetación.

Los incendios se concentraron principalmente en las provincias de Sabana Occidente, Sumapaz, Tequendama y Magdalena Centro. El 80 % de los eventos fue liquidado con el trabajo de Bomberos, Ejército y voluntarios, mientras que los casos de mayor complejidad requirieron apoyo aéreo, incluidos helicópteros con helibalde y sobrevuelos para monitorear los focos activos.

La UAEGRD atribuye más del 90 % de los incendios a acciones humanas, principalmente quemas agrícolas no controladas y fogatas abandonadas. Ante el incremento de los casos y la temporada seca, las autoridades reforzaron las campañas de prevención y el monitoreo de los municipios afectados.

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