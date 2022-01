Con inspecciones sanitarias se vigilará celebración de Reyes en el barrio Egipto

La entidad realizará inspecciones de calidad y control a los alimentos que se comercialicen en la celebración. Foto: Secretaría Distrital de Salud

En Bogotá, entre el 9 y 10 de enero, se celebrará la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía, una de las festividades más antiguas de la capital que se celebra tradicionalmente en el barrio Egipto de la localidad de La Candelaria, y que este año regresará a la ciudad después de ser en 2021 debido a las medidas restrictivas para afrontar la pandemia.

Durante dos días, el evento contará con una feria gastronómica y artesanal, además de juegos tradicionales, obras teatrales, torneos deportivos, y presentaciones musicales. De esta manera, para asegurar la calidad de los alimentos y bebidas comercializadas durante la celebración, la Secretaría de Salud realizará inspecciones de control en distintos puntos de la feria durante este domingo y lunes festivo.

Estas medidas fueron concertadas con los organizadores de la feria durante en noviembre del año pasado, en donde se socializó con los vendedores que estarán en las carpas de venta de comida, las buenas prácticas sanitarias a la hora de manipular y comercializar sus productos a los participantes de la feria.

Las principales recomendaciones que realizó la Secretaría a los vendedores son:

• Debe haber una persona específica para que realice la manipulación del dinero, con el fin de no generar contaminación cruzada.

• Es necesario un punto de desinfección de manos que cuente con gel antibacterial.

• Habilitar control de temperaturas tanto en frío como en caliente en los alimentos que lo requieran.

• El personal manipulador de alimentos debe tener uñas cortas y sin esmalte, no toser ni estornudar encima de los alimentos, no comer mientras se manipulan los alimentos, no fumar, entre otros.

• El almacenamiento y exhibición de los alimentos deben estar protegidos, al igual que los equipos y utensilios utilizados.

• Las carpas deben dotarse de canecas con tapa y bolsa para la disposición adecuada de los residuos que se generen.

🚨Recuerda que Bogotá está entrando al cuarto pico de #COVID19. Si tienes síntomas relacionados, no los subestimes; sé responsable contigo, con tu familia y con quienes interactúas, y aíslate de inmediato. Recuerda avisar a tu EPS #PilasPuedeSerCOVID pic.twitter.com/IMY8dP8dDO — Subred Sur - Salud (@SubRedSur) January 8, 2022

Por otra parte, frente a la entrada del cuarto pico de la pandemia en la ciudad, el Distrito recomendó a los capitalinos intensificar las medidas de autocuidado durante la época de fiestas. En este sentido, durante este fin de semana en el barrio Egipto estará habilitado un punto de toma de muestras para Covid-19.

Para ingresar al evento se deberá presentar el carné de vacunación con esquema completo, para los mayores de 18 años, y para los menores de edad con al menos una dosis aplicada.

Por su parte, el Distrito recordó a la ciudadanía mantener el uso correcto de tapabocas, el lavado de manos, distanciamiento físico, así como evitar compartir vasos y cubiertos, para prevenir el contagio del Covid-19 que ha aumentado en las últimas semanas en la capital.

