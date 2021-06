Con la reapertura de 100 jardines infantiles avanza la presencialidad educativa en Bogotá

Bajo el lema “Regresan Los Colores”, desde este martes 100 jardines infantiles de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) regresaron a la presencialidad en el esquema de alternancia, el cual será de manera voluntaria y gradual en el marco de la reactivación económica de Bogotá. El Distrito informó que la vacunación de los colaboradores de los jardines infantiles ha sido parte fundamental del proceso de preparación. Según indicaron, hasta el momento el 30 % de estas personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

“Yo invito a que los padres de familia valoremos muy bien con quién dejamos a nuestros hijos. Es absolutamente peligroso dejarlos al cuidado de alguien que no tiene la idoneidad. Los jardines infantiles de Integración Social cuentan con todas las condiciones de bioseguridad y con equipos pedagógicos muy importantes. Entonces, por favor, llevemos a las niñas y niños a los jardines infantiles y ahí podremos ir en esa transición y retornar a la normalidad”, dijo Xinia Navarro, secretaria de Integración Social.

En cuanto a infraestructura, el Distrito manifestó que está listo para el retorno, pues han avanzado en la gestión logística incluyendo el lavado de tanques, poda, botiquines, control químico, talento humano y la atención, detección y seguimiento a posibles situaciones de Covid-19. Además, han realizado una encuesta con el fin de tener la opinión de los acudientes con respecto a la decisión de aceptar o no el regreso de los niños a los jardines.

“La Secretaría Distrital de Integración Social y la subdirección para la infancia preparó absolutamente todos los detalles logísticos y técnicos para el retorno a la presencialidad en todos los jardines. Hicimos una gran estrategia para que todas familias puedan llevar a sus niñas y niños para que puedan tener contacto, nuevamente, con el jardín infantil”, aseguró Luis Hernando Parra, subdirector para la infancia de la SDIS.

De esta forma, las familias que opten por la presencialidad en alternancia, durante el mes de junio podrán enviar a sus pequeños de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. o de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. en los jardines diurnos. Los jardines nocturnos manejarán el horario de 4:00 p.m. a 10:00 p.m. y de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. En julio habrá una jornada única para los jardines diurnos de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Por otro lado, para quienes no acepten la presencialidad, desde la Secretaría de Integración Social se enviará una responsable del servicio a cada hogar para desarrollar actividades lúdicas pedagógicas. Además, se realizan encuentros grupales comunitarios, atención con equipo interdisciplinario y acompañamiento pedagógico sincrónico.

“La experiencia ha sido bastante interesante porque se le da el espacio a la niña de una seguridad de su ambiente materno y en casa, experimentando con nuevas actividades” expresó Claudia Milena Romero, una mamá beneficiaria de la atención Educación Inicial En Casa, del cual se han desarrollado varios pilotos en la localidad de Barrios Unidos.

Finalmente, el Distrito recalcó que todos los espacios que regresarán a la presencialidad, de acuerdo a la resolución 777 del 2 de junio de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, cuentan con todos los protocolos y medidas de bioseguridad. Se espera que para finales de junio habrá 138 jardines infantiles funcionando y a finales de julio el resto para completar 351, incluidos los cofinanciados y sociales.

Si usted está interesado en acceder a un cupo para los jardines infantiles de la Secretaría de Integración Social deberán acercarse a las subdirecciones locales o unidades operativas. Además deberá llevar la fotocopia del registro civil y documentos de identidad de las personas que viven con la niña o el niño, facturas de servicios públicos, carnet de vacunas y el certificado de la EPS o Sisbén.