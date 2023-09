Con pinzas y secadores mujeres espantaron a ladrones que iban a robar peluquería

El intento de robo ocurrió en el barrio La Estancia, de la localidad de Bosa. Foto: Archivo Particular

En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que dos hombres ingresaron a una peluquería del barrio La Estancia, en la localidad de Bosa, para cometer un hurto. De acuerdo con las víctimas, quienes son todas mujeres, los delincuentes las intimidaron con armas de fuego y les pidieron entregar sus objetos personales.

Lea: Taxista atropelló y apuñaló a ciclista porque este le reclamó por el accidente.

“Comenzó a apuntar a una clienta que estaba en toda la entrada de la peluquería y le dijo que le pasáramos los celulares y todo lo que teníamos, sobre todo el celular, porque ella lo había tirado debajo de la silla”, relató una de las afectadas a City Tv.

Sin embargo, las siete mujeres que se encontraban al interior del establecimiento decidieron enfrentar a los ladrones y evitar el robo. Con secadores, pinzas y cepillos espantaron a los sujetos, quienes emprendieron la huida en un vehículo color negro que los esperaba a unos pocos metros del local.

Más noticias de Bogotá Cursos virtuales y gratuitos para aprender a manejar Excel: así puede aplicar El Distrito invita a los bogotanos a hacer parte de estos cursos de formación sobre Excel. Conozca cómo inscribirse. Leer más Cursos virtuales y gratuitos para aprender a manejar Excel: así puede aplicar Ojo a los cierres en la avenida 68 con Primera de Mayo por las obras del metro Las autoridades implementaron un Plan de Manejo de Tránsito para gestionar el cierre de este tramo. Leer más Ojo a los cierres en la avenida 68 con Primera de Mayo por las obras del metro

En el video se logra ver como una de las víctimas se cae al piso, en su intento por quitarle el arma al delincuente. “Yo los enfrenté y me le mandé a uno de ellos para quitarle el revolver y fue cuando el otro me empujó y me mandó contra el sillón”, contó la mujer al medio ya citado.

Aunque las ciudadanas lograron impedir el hurto, aseguran que diariamente están expuestas a la inseguridad que azota a este sector de la capital. De acuerdo con las autoridades, el hecho ya es materia de investigación y gracias a las imágenes obtenidas del las cámaras de seguridad, se logró identificar el carro en que se movilizaron los ladrones.

También puede leer: En cámaras quedó registrado el presunto asesino de Gladys Martínez Mejía.

Robos en Bogotá

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, el hurto a residencias incrementó en un 11,3 %, con corte del 30 de abril, y analizando las estadísticas de los primeros cuatro meses de 2023, pasando de 2.015 reportes, de enero a abril de 2022, a 2.243 un año después.

De igual manera, las cifras de robos a personas han aumentado en comparación a 2022. Entre enero y julio de este año ya se han reportado 85.770 robos a personas en Bogotá, mientras que el año pasado la cifra, durante este mismo periodo, fue de 77.878 casos.

Le puede interesar: Violencia familiar aumentó un 5% en Bogotá durante el último año.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.