Con uniformes de la empresa, delincuentes robaban tiendas Oxxo en Fontibón

Uno de los capturados presenta anotaciones por hurto. Foto: Policía de Bogotá

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En las últimas horas, cuatro hombres fueron capturados en Fontibón luego de ser hallados en flagrancia cometiendo un hurto a una tienda de la cadena OXXO ubicada en la calle 22F con carrera 105.

Cámaras de seguridad del local grabaron el momento en que los delincuentes descienden de una camioneta Mazda blanca y, cubriendo su rostro con tapabocas, mientras otro utiliza un uniforme de la tienda, amenazan con arma de fuego a los trabajadores para llevarse el dinero en efectivo.

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Al notar la presencia de las autoridades, estos hombres intentaron escapar en un vehículo, pero tras una rápida reacción y despliegue del plan candado, fueron interceptados cuadras más adelante.

Durante el registro e inspección del automotor, los patrulleros hallaron un arma de fuego tipo pistola, 150 gramos de droga sintética y uniformes alusivos al establecimiento de comercio. Asimismo, durante la verificación técnica del vehículo, descubrieron que los delincuentes utilizaban una placa falsa pegada encima de la matrícula original para evadir los controles de las cámaras de seguridad. El arma de fuego, los estupefacientes y el vehículo inmovilizado fueron incautados.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, además de falsedad marcaria y tráfico de estupefacientes. Las grabaciones serán claves para el ente investigador en el proceso de imputación y acusación. Es de resaltar que uno de estos capturados presentaba una anotación o proceso en curso por el delito de hurto.

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De acuerdo con registros de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 10 de julio de 2026, se han registrado 4.043 casos de hurtos a comercios en Bogotá, una reducción del 20,6 % de acuerdo a las denuncias recepcionadas.

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