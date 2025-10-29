Concejal ‘Fuchi’, inhabilitado en primera instancia por agredir Policías: Procuraduría

Conocido como "Fuchi", concejal electo de Bogotá, recibe de la Registraduría Nacional la credencial que lo acredita como concejal 2024. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En febrero de este año, el concejal y representante de los moteros de Bogotá, Julián Forero, ‘Fuchi’, fue captado en video teniendo un encontronazo con patrulleros de la Policía de Bogotá. Poco después, la Procuraduría anunció en mayo la apertura de una investigación a Forero (’Fuchi’ ya junta tres investigaciones) que terminó en acciones concretas: inhabilidad por 14 meses y sanción para el cabildante ¿Cuáles son los motivos?

En mayo de este año, la Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria en contra del concejal de Bogotá, Julián Forero, por una confrontación con policías, la cual fue catalogada como otro caso de “usted no sabe quién soy yo”.

En el video, objeto de investigación, al cabildante lo acaban de detener unos agentes de tránsito, a lo cual, el concejal quedó grabado gritando frases como: “usted no sabe a quién para” o “cómo usted no sabe con quién fue gamín”. Previamente, le solicitó a los patrulleros que lo llamaran “señor concejal”.

Fallo de la Procuraduría

Según el ente de control, las causas de la suspensión e inhabilidad de Forero son: “por haber agredido e irrespetado a uniformados de la Policía. En fallo de primera instancia, el ente de control señaló que Forero Casteblanco, en hechos sucedidos el 22 de febrero de 2024, incurrió en una falta grave al agredir verbalmente a los miembros de la institución policial con términos irrespetuosos e indignos como “perro y gamín”, en momentos en los que fue requerido en un retén de tránsito".

Argumenta la Procuraduría que dicho comportamiento fue “consciente, voluntario y deliberado”. Como consecuencia, Forero habría sobrepasado, a los ojos del ente, los límites impuestos por la Constitución política y la ley. Esto, Een tanto que, sabía que, como concejal de la ciudad de Bogotá, como funcionario público, debía tratar con acatamiento, tolerancia y decoro a las personas con las que por razón de su investidura y cargo debía un deber de respeto”, señaló en su fallo la Procuraduría Distrital de Juzgamiento.

Incluso, la Procuraduría calificó esta falta disciplinaria del concejal como grave cometida a título de dolo. Cabe aclarar que el fallo de primera instancia puede ser apelado por el concejal ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría.​

Las investigaciones de ‘Fuchi’, el concejal motero

Con esta última, ya son tres las investigaciones que la Procuraduría ha abierto contra el cabildante motero. La más reciente fue el pasado 16 de septiembre, tras una jornada de movilizaciones de conductores de varios gremios, convocadas por Foro, en contra de la Secretaría de Movildad.

Sobre estos hechos, la Procuraduría se pronunció e informó que investigará al concejal Julián Forero por promover esta manifestación. Los argumentos: incitar bloqueos en vías principales e incluso, el ente de control mencionó el trato del concejal a un reportero.

La segunda investigación es por la cual ha sido inhabilitado en primera instancia, pero la tercera data de más atrás y es sobre otro episodio que desconcertó al entre de control: cuando Forero y Ángelo Schiavenato, también concejal, metieron una motocicleta en las oficinas del Concejo.

Por último, a ‘Fuchi’ y al concejal Ángelo Schiavenato, también les abrieron una investigación en la Procuraduría, luego de que se conociera un video de ambos funcionarios ingresando una moto al edificio donde funcionan las oficinas del Concejo de Bogotá.

