Concejal ‘Fuchi’ increpó agresivamente a periodista en medio de la movilización

En medio de las movilizaciones a la que asistieron diversos gremios de conductores, el concejal Julián Forero, ‘Fuchi’, líder de esta convocatoria, quedó registrado en video increpando de manera agresiva a un reportero. Según explicó el periodista, todo surgió de la pregunta sobre un video en el que, al parecer, el cabildante viaja en una camioneta que se pasa un semáforo en rojo.

¿Qué pasó?

La movilización de este martes 16 de septiembre no tuvo el aforo que esperaban los líderes de conductores. De 10.000 asistentes proyectados, no más de 1.500 manifestaron su inconformismo con la gestión de movilidad de la Alcaldía, en nueve puntos de concentración.

Precisamente, en uno de estos puntos se presentó el hecho que causó rechazo y quedó grabado en un en vivo en las redes sociales del concejal Forero. En este, el cabildante increpa a un reportero de City Tv, llamándolo “mentiroso”, por un reporte en el que le preguntó al concejal acerca de un video en el que este viaja en un vehículo que se pasa un semáforo en rojo.

El cabildante no solo negó haber conducido dicho vehículo, sino que también señaló al periodista de mentiroso de manera insistente y gritándole, “no le de miedo” mientras los simpatizantes de la movilización le gritaban al reportero.

Esto mencionó el periodista

De acuerdo con Camilo Castiblanco, en horas de la mañana del martes, le realizó una entrevista al concejal acerca de los videos en los que presuntamente se le ve infringiendo normas de tránsito. “Ante esto, el concejal respondió las preguntas sin problema alguno y entregó su versión de lo sucedido en los videos. Luego de esto, mientras estaba en directo en el noticiero del medio día, el concejal se acerca a mí acusándome de “mentiroso” por una nota que se publicó en la emisión", explicó el periodista.

Por último, Castiblanco hizo énfasis en que nunca le faltó al respeto al concejal, al contrario, le abrió los micrófonos para dar su versión de los videos que circulan y rechazó que lo haya puesto en riesgo. “Si bien el concejal tiene el derecho de estar en desacuerdo, hay diferentes mecanismos amparados por la ley para expresarlo. Por el contrario, la forma en que lo hizo expuso mi integridad física y me pone en riesgo”, concluyó.

No es la primera vez

En mayo de este año, la Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria en contra del concejal de Bogotá, Julián Forero, por un típico caso de usted no sabe quién soy yo. Los hechos datan de febrero pasado, cuando el funcionario público quedó en evidencia discutiendo con personal de tránsito de la capital.

En el video, aunque no es claro el motivo por el cual los funcionarios detuvieron a Forero, el concejal grita frases como: “usted no sabe a quién para” o “cómo usted no sabe con quién fue gamín”. Previamente, le solicitó a los patrulleros que lo llamaran “señor concejal”.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.