Concejales del Centro Democrático se retiran ante informe de Comisión de la Verdad

Un nuevo debate en torno a las posturas políticas de los integrantes del Concejo de Bogotá se ha suscitado en las instalaciones del mismo, luego de que en medio de una plenaria, realizada en la mañana de este jueves 21 de julio, los integrantes del partido Centro Democrático se retiraran del recinto Los Comuneros.

Esta decisión fue tomada, al parecer, de manera unánime por los representantes justo en el momento de iniciar la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad en este órgano de control. De acuerdo con algunos de los representantes, se retiraron debido a que no concuerdan con algunos de sus planteamientos:

“Nosotros representamos una visión de unos ciudadanos que muchas veces no han estado conformes, que no están conformes con este informe. Respetamos a los que les gusta la visión, pero no por eso nos pueden tildar de antidemocráticos”, indicó Diana Diago, concejal de Bogotá.

“Yo en lo personal no le creo a la Comisión y por tal razón preferí no estar”, sentenció el concejal Humberto Amín, quien no se registró hasta que terminó la presentación del informe: “Para mí es una falsedad, es una Comisión de mentiras y no tenía ganas de estar aquí escuchando y por eso llegué después”, agregó.

