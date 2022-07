Treinta menores se fugaron de centro de protección en Bogotá y familias esperan respuestas

El Centro de Emergencia Nuevo Nacimiento señaló que el hecho ocurrió a las 10 de la noche del domingo 17 de julio. Foto: ANDRÉS TORRES/ EL ESPECTADOR -

Un motín que se presentó en el Centro de Emergencia Nuevo Nacimiento, que está ubicado en la localidad Santa Fe, pertenece al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y adonde son trasladados menores de edad en proceso de restablecimiento de derechos, causó la fuga de 33 menores que estaban residiendo en el lugar.

A pesar de que el hecho se presentó el pasado domingo 17 de julio, recién fue de conocimiento público y de los familiares de los menores internos hasta el martes en horas de la noche, según afirmó Carolina Chicaiza, madre de una adolescente fugada.

Según le contó a Noticias Caracol, “nunca recibí una llamada del ICBF informando la situación, recibo un correo donde dice que la niña se fugó. A las 9 de la noche no sabía dónde buscar ayuda porque ni un teléfono tengo y no recibo información del Bienestar ni del centro de emergencia o de las autoridades competentes”.

Lea: Protestas en Portal Américas terminan en enfrentamientos y dejan policías lesionados.

Motín en centro de emergencias de niños y adolescentes terminó en la fuga de 30 menores de edad. Los asistentes de la institución reportan que varios sujetos llegaron al lugar para ayudar a que se escaparan. Habla la madre de una de las jóvenes - https://t.co/9oKos1VxjC pic.twitter.com/fYr6qlrTSR — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 21, 2022

Por su parte, el Centro de Emergencia Nuevo Nacimiento informó por medio de un documento la novedad que calificó como “intento de desorden disciplinario” que se presentó entre las 9:30 y las 11 de la noche de ese domingo.

De acuerdo con lo señalado en ese informe, todo empezó cuando un adolescente refirió presentar “desestabilidad emocional”, por lo cual “el equipo interdisciplinario presta primeros auxilios emocionales”. Sin embargo, minutos después el menor “rompe los vidrios de las claraboyas” y el equipo del centro tuvo que volver a atenderlo hasta que tuvo una mejoría.

“Los profesionales observan que a las afueras de las instalaciones del centro de emergencia se encontraban dos motos (una de las motos de placa WND 16F), las cuales se encontraban tomando fotos y realizando chiflidos hacia las instalaciones”, indica el informe.

Le puede interesar: Estos son los cortes de agua y luz para este jueves 21 de julio en Bogotá.

Posteriormente, los docentes del centro se percataron que varios menores no estaban en sus dormitorios, momento en el que otro adolescente habría golpeado con una tabla de la cama a una profesora y que, ante esto, otro docente ingresó al lugar, en donde los menores los amarraron con sábanas.

En seguida, el centro refiere que los jóvenes rompieron los vidrios de las ventanas de los talleres, rompieron dos computadores de mesa, dos impresoras industriales, escritorios, carpetas de talleres y dos portátiles y hurtaron dinero, celulares, cargadores, tablets, un celular institucional y computadores.

En total, un grupo de diez menores habrían sido los instigadores del motín, durante el cual amenazaron con cuchillos y agredieron físicamente tanto a profesores como a otros menores que no participaron del hecho.

Lea también: Movilidad 21 de julio: así está el tráfico en las vías de Bogotá.

Finalmente, sobre las 11:30 de la noche llegaron al lugar unidades de bomberos, miembros de la Policía y la Defensoría del Centro Especializado Revivir. Este último, junto al equipo interdisciplinario, revisó el sitio y verificó que en el centro se encontraban 31 menores, mientras que otros 33 se habían fugado.

Entre tanto, Carolina Chicaiza pidió ayuda a las autoridades para encontrar a su hija de 13 años, Dayana García, pues no la ha podido localizar y “no sé nada de ella, la he buscado con familiares, pero no hemos tenido respuesta. Nicol, por favor, regresa. Te espero con los brazos abiertos”.

Hasta el momento, el Bienestar Familiar no se ha pronunciado sobre el hecho y manifestó que emitirá un comunicado al respecto en las próximas horas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.