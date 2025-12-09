Concejo de Bogotá aprobó Presupuesto Distrital 2026

Vista panorámicas de la ciudad, edificios y viviendas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Tras la aprobación en primer debate en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la plenaria del Concejo de Bogotá dio luz verde este martes al presupuesto distrital para 2026 por COP 40,4 billones, el más alto en la historia de la ciudad.

“Es un presupuesto que protege la sostenibilidad de las finanzas del Distrito y, al mismo tiempo, concentra la mayor parte de los recursos en inversión social, seguridad y obras que mejoran la vida de los bogotanos”, afirmó Ana María Cadena, secretaria de Hacienda.

En contraste, la concejala del Pacto Histórico, Ana Teresa Bernal, advirtió que el proyecto presentado por la Administración Distrital “profundiza un modelo de inversión corporativista, orientado a favorecer al negocio de la construcción, desconectado de un sistema de transporte moderno, viable y coherente con la crisis ambiental que atraviesa la ciudad”.

Del total del presupuesto aprobado en primer debate, $32,5 billones se destinarán a inversión (80,6 %), $5,3 billones a funcionamiento (13 %) y $2,6 billones al servicio de la deuda (6,4 %). En 2025 esas mismas partidas fueron de $31,3, $5,1 y $2 billones, respectivamente, lo que evidencia un incremento de 3,8 % en inversión,3,3 % en funcionamiento y 28,5 % en deuda.

Por sectores, según la propuesta que la Alcaldía radicó ante el Concejo, los mayores recursos vuelven a concentrarse en educación, movilidad y salud, que juntos absorben más de la mitad del gasto de inversión. Educación pasará de $8,4 a $9,08 billones (+8,1 %), salud de $4,7 a $4,95 billones (+5,3 %) e integración social de $2,5 a $2,65 billones (+6 %).

Por su parte, movilidad se mantiene prácticamente igual, con $8,96 billones, mientras que hábitat y la UAESP tienen un salto significativo: de $1,9 a $2,35 billones, equivalente a un aumento del 23 %. También crecen cultura (+15,5 %) y seguridad (+21 %), dos frentes que la administración busca fortalecer para mostrar resultados visibles durante el año.

En contraste, el servicio de la deuda sube de $2 billones a $2,57 billones, un incremento cercano al 30 %. En otras palabras, buena parte de los nuevos recursos no se destinarán a proyectos nuevos, sino a pagar créditos y vigencias futuras.

Tras la aprobación del proyecto de acuerdo, el presupuesto aprobado pasa ahora a sanción del alcalde mayor de Bogotá.

