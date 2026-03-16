Bogotá fija nuevas reglas de seguridad para apps de movilidad: conozca de qué se trata

Protesta de taxistas por Inconformidad contra la ilegalidad y la piratería. Foto: Andrés Torres

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El Concejo de Bogotá aprobó el Acuerdo 991 de 2025, una iniciativa que busca fortalecer las medidas de seguridad en las aplicaciones (APP) de movilidad compartida y aumentar la confianza de los usuarios.

El acuerdo establece la adopción de herramientas tecnológicas que permitan mejorar la verificación de identidad, la trazabilidad de los viajes y la atención ante situaciones de emergencia dentro de las plataformas de transporte.

Entre las medidas se encuentran procesos de validación de antecedentes para arrendadores; verificación mediante código PIN, para confirmar que el usuario aborda el vehículo correcto, y la trazabilidad de los trayectos a través de sistemas de geolocalización (GPS).

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Además, el acuerdo contempla botones de emergencia conectados con la línea 123, así como mecanismos de cooperación con las autoridades en caso de investigaciones relacionadas con seguridad.

Tras la aprobación, la empresa Uber celebró la decisión del Concejo y aseguró que varias de estas herramientas ya hacen parte de su sistema de seguridad dentro de la aplicación.

Según la compañía, entre las funciones que ya están implementadas se encuentran la verificación de identidad de arrendadores, el código PIN para confirmar el abordaje del vehículo, la grabación de audio y video del trayecto —disponible para el conductor— y la posibilidad de contactar a las autoridades mediante el botón de emergencia conectado con la línea 123.

La empresa también destacó que cuenta con protocolos de respuesta a requerimientos de autoridades a través de su portal de solicitudes oficiales y con seguimiento del 100 % de los trayectos mediante GPS.

De acuerdo con Uber, actualmente su plataforma dispone de más de 40 herramientas de seguridad dirigidas a usuarios, arrendadores y conductores de taxi que utilizan la aplicación en Colombia.

La compañía señaló que continuará trabajando con las autoridades para fortalecer los estándares de seguridad en la movilidad compartida y promover el uso de la tecnología como herramienta para mejorar la experiencia de los usuarios.

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