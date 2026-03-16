Venta de vivienda VIS crece en Bogotá en 2026 a contracorriente del panorama nacional

Vivienda nueva, avisos de Se Vende Foto: El Espectador - José Vargas

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En un contexto en el que el mercado de vivienda atraviesa un periodo de desaceleración, Bogotá reporta cifras que demuestran el dinamismo en la vivienda de interés social (VIS), consolidándose como uno de los principales motores del sector en el país.

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De acuerdo con la Secretaría de Hábitat, durante los dos primeros meses de 2026, se comercializaron 4.827 viviendas VIS en la ciudad. El dato refleja un crecimiento del 2,7 % frente al mismo periodo de 2025. En contraste, a nivel nacional las ventas cayeron 7,9 %.

Este comportamiento positivo también se evidencia en la oferta de nuevos proyectos: solo entre enero y febrero de este año se lanzaron 3.820 nuevas viviendas VIS en la ciudad, lo que significa un aumento anual de 17,1 %.

El papel de la ciudad en el contexto nacional cobra relevancia, pues hoy Bogotá concentra el 31,2% de todas las viviendas VIS que se venden en Colombia.

Oferta de nuevos proyectos

En 2025, la vivienda VIS fue la gran protagonista en Bogotá, con un crecimiento del 58,3 % en lanzamientos de proyectos: de 17.600 en 2024, se llegaron a 27.855 unidades el año pasado. Otro dato que ilustra la tendencia al alza de proyectos es que, en doce meses, crecieron 32,8 %, pasando de 28.999 unidades en 2025 a 38.512 en 2026.

“Mientras en varias regiones del país el sector vivienda enfrenta un momento de desaceleración, en Bogotá seguimos demostrando que sí es posible mantener el dinamismo y abrir oportunidades para las familias. Incluso en tiempos difíciles para el sector, es posible seguir construyendo”, señaló al respecto Vanessa Velasco, secretaria de Hábitat.

No todos los indicadores son positivos. En la capital, las iniciaciones de vivienda VIS registraron una caída anual del 60 % en el arranque de 2026, mientras que en el total nacional la reducción fue del 51,2 %.

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