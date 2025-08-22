Concejo de Bogotá rindió homenaje a Miguel Uribe con placa conmemorativa

La placa fue instalada frente al renombrado salón presidentes Miguel Uribe Turbay Foto: Diana Diago

Durante este viernes 22 de agosto, luego de 10 días del entierro del senador Miguel Uribe, el Concejo de Bogotá rindió un homenaje a su trayectoria política que inició precisamente en este recinto, cuando fungió como cabildante a sus 26 años desde el 1 de febrero de 2012. Con el aval de Partido Liberal, Uribe fue opositor de Gustavo Petro, entonces alcalde Bogotá; y en el 2014 llegó a la presidencia del Concejo con 32 votos a favor de los 45 disponibles.

Durante los actos conmemorativos, concejales de la bancada del Centro Democrático, Sandra Forero, Diana Diago, Óscar Ramírez, Julián Uscateguí, Daniel Briceño, Humberto Amín y Andrés Barrios; además de la concejal Clara Sandoval, brindaron unas palabras para recordar su trasegar político, además de su vida personal.

Al final, el turno fue para Miguel Uribe Londoño, padre del congresista asesinado, quien agradeció por recordar la memoria de su hijo, víctima de magnicidio el pasado 7 de junio. “Estoy muy conmovido por este acto. Estar aquí es recordar a la persona más especial de mi vida. Quisieron silenciarlo, pero consiguieron que ahora sus ideas sean más potentes”.

Como en discursos anteriores durante el funeral de Miguel Uribe y otros actos conmemorativos (29.° Congreso Nacional de Agencias de Viaje y Turismo en Medellín), Uribe Londoño aprovechó para referirse a las venideras elecciones presidenciales el próximo año. “Esa misma fe que unió al mundo en oraciones por mi hijo, tiene que mantenerse y convertirse en un nuevo propósito: la unidad nacional que tiene que ganar en 2026 y salvar a este país”, sentenció.

Una placa conmemorativa

Tras los pronunciamientos y la presentación de Coro Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, cabildantes y familiares pasaron al salón Presidentes que fue bautizado con el nombre de Miguel Uribe, además de la presentación de una placa conmemorativa y un óleo en el Salón Comuneros.

Estos reconocimientos hacen parte del Proyecto de Acuerdo 768 de 2025, aprobado en primer debate y que fue presentado por los concejales Samir Bedoya Piraquive (MIRA), Andrés Barrios (Centro Democrático) y Jesús Araque Mejía (Nuevo Liberalismo).

