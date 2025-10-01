Concesionario fachada estafó a más de 200 compradores en Bogotá

El CTI de la Fiscalía realizó la captura de los señalados de integrar un entramado ilegal en un concesionario de Bogotá, donde más de 200 ciudadanos habrían sido engañados con falsas negociaciones de vehículos. Foto: Fiscalía

Un concesionario ubicado en el norte de Bogotá sirvió como fachada para una sofisticada red de estafas que, entre 2019 y 2024, habría engañado a más de 200 personas mediante falsas promesas de compra y venta de vehículos. La Fiscalía General de la Nación reveló que los implicados se apropiaron ilícitamente de al menos 7.700 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, 202 ciudadanos confiaron sus ahorros y vehículos al mencionado establecimiento, con la esperanza de adquirir un nuevo carro o facilitar la venta del propio. Sin embargo, tras concretar los supuestos negocios, los vendedores desaparecían sin dejar rastro, al igual que los automotores y el dinero entregado.

Gracias a labores de policía judicial adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), fueron capturadas en Bogotá siete personas presuntamente vinculadas al entramado delictivo. Entre los detenidos se encuentra Luis Felipe Rodríguez González, señalado como el principal articulador de la operación, y sus presuntos colaboradores: Daniela Alejandra Gómez Vargas, Yireth Patricia Avendaño Vásquez, Jonathan Yesid Hernández, Tania Katherine Galeano Gómez, Ángela Julieth Díaz Delgado y Jonathan Ferney Vergara Vergara.

Un fiscal de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de estafa agravada en masa, concierto para delinquir y uso de documento falso, cargos que no fueron aceptados por los señalados. No obstante, una juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para Rodríguez González, mientras que los demás investigados seguirán vinculados al proceso penal.

La red habría operado a través de redes sociales, donde contactaban a ciudadanos interesados en cambiar de carro. Les solicitaban entregar su vehículo para facilitar la venta y pagar un millón de pesos como parte del trámite. Una vez realizada la entrega, las víctimas no volvían a saber del dinero ni del automotor.

Las autoridades establecieron que, en algunos casos, los vehículos eran vendidos hasta tres veces bajo contratos falsos, sin que ningún comprador recibiera la propiedad ni el bien. En el marco de la investigación, varios de los automóviles fueron recuperados en parqueaderos de Bogotá y Medellín.

A propósito del caso, la Fiscalía reiteró su llamado a la ciudadanía a verificar la legalidad de cualquier operación de compraventa de vehículos y a denunciar de inmediato hechos sospechosos ante las autoridades.

