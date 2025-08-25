No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá

Concierto de Green Day en Vive Claro dejó varias denuncias por exceso de ruido

Vecinos de sectores aledaños midieron los altos decibeles e incluso evidenciaron como sus mascotas también resultaron afectadas.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
25 de agosto de 2025 - 03:41 p. m.
La banda de punk rock Green Day se presentó en el Vive Claro en medio de denuncias de vecinos por el exceso de ruido.
La banda de punk rock Green Day se presentó en el Vive Claro en medio de denuncias de vecinos por el exceso de ruido.
Foto: Mauricio Alvarado
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Este domingo 24 de agosto, la banda musical estadounidense, Green Day, se presentó en el escenario Vive Claro, ubicado en la carrera 60, entre las calles 26 y 53, el cual sigue causando polémica por su valor ambiental y la forma cuestionable en la que se otorgaron los permisos.

Más de 40 mil fans asistieron a una noche de música, no sin antes algunos quejarse por la ubicación de graderías o carpas que quitaban visibilidad. “Si tienen la oportunidad de ir a gradas en el Vive Claro, desaprovéchenla. Tambalea tanto que deberían registrarlo en la cuenta del Servicio Geológico Colombiano“. ”Las graderías se mueven horrible”.

Lea más: Víctimas de violencia acústica denuncian fallas en la aplicación de la nueva ley

A sus inconformidades se sumaron también los vecinos de sectores como Salitre El Greco, Pablo VI, La Esmeralda, Quirinal y demás, quienes grabaron con sus celulares la música que alcanzaban a escuchar desde sus viviendas y que habría sobrepasado los decibeles de ruido permitidos (65dB) en el día y 55 dB en la noche. Así lo denunció la plataforma ciudadana ‘ActivosxElRuido’, quien llegó a medir 90dB.

“Nos aseguraron que no iba a pasar nada, pero mire lo que quedó. Cerraron la calle 53 y no podemos entrar al barrio”. “Puedo decirles que no hace falta comprar boletas para ir a conciertos en el Vive Claro porque se escucha durísimo a 1.2 kms. Veo venir demandas, denuncias, protestas y más”, fueron algunos de los comentarios.

Incluso, varias personas denunciaron que en medio del cierre del show donde hubo juegos pirotécnicos, esto afectó a perros y gatos domésticos, alterando su comportamiento.

El concejal Julián Espinosa, durante sesión plenaria este lunes, exigió revisión inmediata a la Secretaría de Ambiente para que verifique los decibeles registrados en el evento, así como al Idiger, Bomberos de Bogotá y Curadurías Urbanas por “la seguridad del escenario y toda la infraestructura que colinda”.

Según el director del Idiger, Guillermo Escobar, “no se registraron afectaciones en graderías. El Distrito seguirá trabajando para garantizar condiciones seguras en los eventos masivos de la ciudad”.

La reciente Ley 2450, más conocida como Ley contra el Ruido, fijó responsabilidades a entidades territoriales, autoridades ambientales y la Policía para reducir la contaminación sonora y proteger la salud de la ciudadanía. En Bogotá, esta tarea le corresponde a la Secretaría de Ambiente, junto a las alcaldías locales y la Policía, que deben vigilar cualquier actividad que provoque ambientes sonoros excesivos que terminen por afectar o, en el peor de los casos, desplazar a los residentes.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Seguridad

Bogotá

Noticias Bogotá hoy

 

edwinhuer77(4ml1v)Hace 36 minutos
Viva el capitalismo. Movistar tiene su lugar de conciertos. Claro no se podía quedar atrás. Todo esto a costa de la mala organización de la ciudad y del exceso de ruido. Gracias Galán
Melmalo(21794)Hace 43 minutos
Cuando hay exceso de decibeles se deteriora la calidad del sonido que el oído puede percibir como agradable, después de ése límite enferma.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar