Concierto de Guns N’ Roses: faltan seis días y no hay permiso. ¿Qué dice Ocesa?

Tras la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en el Vive Claro, el pasado 27 de septiembre, todavía continúa la incertidumbre sobre los siguientes espectáculos que se llevarán a cabo en el escenario. A seis días del siguiente concierto, que tendrá como protagonista a la mítica banda de hard rock, Guns N’ Roses, trascendió otro documento que dejó en entredicho la versión entregada el lunes por parte del IDIGER y la promotora de conciertos.

Aunque en la declaración que tanto el Distrito como Ocesa dieron a la opinión pública hablaba de una confusión y demora documental como causa primera de la negación del permiso para el espectáculo de Kendrick, hay otras pruebas remitidas desde IDIGER en donde se habla de una problemática más profunda.

De acuerdo con la documentación recientemente revelada en medios de comunicación, y con fecha del 26 de septiembre, el IDIGER informó al promotor que las vibraciones en las gradas experimentadas en conciertos anteriores representaban una “molestia para los usuarios y podían comprometer la integridad, estabilidad y seguridad de la estructura”.

Por lo tanto, la entidad Distrital instó a Ocesa y Nussli, la propietaria de la infraestructura, a realizar nuevos estudios para corroborar la seguridad de las gradas a través de pruebas de carga y de vibración. Lo curioso, es que a pesar de que el concierto estaba programado para un día después de esta recomendación, como lo plasma el documento, los realizadores lo cancelaron hasta una hora antes de que comenzara.

Asimismo, en el mismo archivo, se lee que el concesionario pidió más plazo para realizar estas pruebas, los cuales están proyectados para finales de octubre, es decir, después del concierto de los Guns N’ Roses, programado para la primera semana del mes.

Frente a esto, las personas que tienen compradas sus boletas para el concierto del 7 de octubre se mantienen en vilo y a la expectativa de que no ocurra lo mismo del sábado pasado.

¿Qué dice Ocesa?

Pese al pesimismo por la publicación de este último informe, la empresa de espectáculos se mantiene en que tanto el concierto de los Guns N’ Roses, como los demás programados para los próximos meses, continúan en programación y su realización está 100 % confirmada.

Frente al tema de los estudios, la compañía aseguró que la exigencia de los mismos no es un item obligatorio en la documentación requerida en el SUGA (Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público), por lo cual el hecho de que sus resultados estén proyectados para el último tramo de octubre no representa un riesgo para la realización del concierto.

Asimismo, en una entrevista dada a la W Radio, la presidenta de Ocesa, Luz Ángela Castro, mencionó que las especificaciones de seguridad que si son obligatorias ya fueron remitidas al IDIGER y, por lo tanto, espera buenas noticias respecto al trámite de permiso para la realización del próximo concierto.

“Aquí hay que diferenciar dos cosas: por un lado, los estudios de rigidización que ya realizamos y entregamos, y por otro, los estudios perimetrales que buscan mejorar las condiciones externas del lugar para mitigar posibles vibraciones en el entorno. Somos conscientes de que no solo debemos responder por lo que pasa dentro del escenario, sino también por los impactos hacia afuera. Por eso estamos tomando medidas para ser buenos vecinos”, apostilló Castro.

Por lo tanto, la directiva enfatizó en que el permiso se obtendrá y envió un mensaje de tranquilidad para las personas que adquirieron su boleta para disfrutarlo.

