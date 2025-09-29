Alcalde Galán cambió los plazos para autorizar eventos masivos en Bogotá

El alcalde hizo el anuncio tras el incidente del concierto de Kendrick Lamar en el Vive Claro Foto: Archivo Particular

Las autoridades distritales y Ocesa, empresa a cargo del recién inaugurado recinto para conciertos, Vive Claro, sostuvieron una reunión tras el fallido concierto de Kendrick Lamar el sábado pasado.

Luego de que el evento fuera cancelado por demoras en la entrega de la documentación para obtener el permiso, el organizador privado entabló nuevas disposiciones que eviten un episodio similar al de este fin de semana.

Una de las determinaciones más relevantes fue anunciada por el alcalde Carlos Fernando Galán durante una rueda de prensa a medios de comunicación. Ahí, el mandatario anunció cambios en los tiempos que disponen los organizadores de eventos para subir toda la documentación requerida para expedir el permiso, a través de la plataforma SUGA.

En ese orden de ideas, Galán determinó que todos los eventos programados en la ciudad deberán radicar todos los requisitos con mínimo cinco días de anticipación al evento.

Lo anterior, justifico el alcalde, con el fin de impedir que las autorizaciones se concreten a última hora y sucedan inconvenientes como el del sábado pasado, cuando solo una hora antes del inicio programado del concierto se anunció su cancelación definitiva.

Asimismo, Galán explicó que en ese plazo de tiempo, los organizadores recibirán la respuesta definitiva respecto al permiso, por lo cual no será posible subsanar o apelar la decisión después de ese límite temporal.

Es decir, que si a cinco días del evento, los organizadores reciben respuesta negativa por parte de las autoridades al incumplir cualquiera de los requisitos, ya no será posible cambiar la decisión y la cancelación de dicho evento deberá ser anunciada.

El cambio se da debido a que, según el alcalde, la mayoría de eventos no cumple con las exigencias al primer intento, por lo cual deciden corregir la solicitud muchos días después, incluso a pocas horas de que se lleve a cabo el evento.

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta que el organizador radicó la documentación el viernes pasado, el concierto de Guns N’ Roses, el próximo a realizarse en Vive Claro, está dentro del plazo para obtener su permiso sin ningún tipo de contratiempo, por cuanto está programado para el próximo 7 de octubre.

Personería vigilará devolución de dinero

Otro de los aspectos que se tocó durante la reunión fue el de la vulneración de los derechos de los consumidores, en este caso, quienes compraron su boleta para asistir al concierto de Kendrick Lamar el sábado 27 de septiembre.

Sobre este aspecto, la Personería de Bogotá, ente de control que también participó de la reunión, anunció que el dinero de las entradas, incluido el rubro cobrado por el concepto de servicio, serán devueltos a los asistentes a través de los medios de pago que utilizaron para adquirir las boletas.

El personero Andrés Castro anunció el compromiso de la entidad en la supervisión de este proceso, y confirmó que de acuerdo con la información técnica presentada por los actores involucrados, el escenario Vive Claro es totalmente seguro para la realización de eventos masivos.

Finalmente, además del nuevo plazo para la solicitud de los permisos, y la devolución del dinero, los organizadores de conciertos y el Distrito se comprometieron a actualizar, además de sofisticar los procesos de radicación de permisos, con el fin de hacerlos más ágiles sin necesidad de que pierdan el rigor acostumbrado.

