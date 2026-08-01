Concierto de la Esperanza VII: artistas, horarios y más en la Plaza de Bolívar este sábado

Orishas, Adriana Lucía, Los Hermanos Lebrón y más artistas encabezarán el Concierto de la Esperanza VII en la Plaza de Bolívar. Foto: Cristian Garavito

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Bogotá será nuevamente sede del Concierto de la Esperanza VII, una jornada musical de entrada libre que este sábado 1 de agosto reunirá a miles de asistentes en la Plaza de Bolívar con una nómina de artistas nacionales e internacionales.

El evento, organizado por RTVC Sistema de Medios Públicos, comenzará a las 11:00 de la mañana y tendrá acceso gratuito para el público.

Bajo el lema “Un latido por la vida”, el concierto busca convertirse en un espacio de encuentro ciudadano a través de la música y contará con presentaciones de diferentes géneros, desde salsa y rock hasta música del Pacífico y ritmos tradicionales colombianos.

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Entre los artistas confirmados están Orishas, Los Hermanos Lebrón, Sabo Romo (exintegrante de Caifanes), Rosa Adame (exintegrante de La Lupita), Galo Ochoa (exintegrante de Cuca), Rex (La Unión), Herencia de Timbiquí, Penyair, Realidad Mental, Adriana Lucía, Los Gaiteros de San Jacinto y un cierre musical a cargo de DJ Radiónica.

El concierto hace parte de la serie Conciertos de la Esperanza, una iniciativa que durante los últimos años ha reunido a artistas nacionales e internacionales en escenarios públicos con acceso gratuito.

La jornada se desarrollará mientras Bogotá vive un intenso fin de semana de actividades culturales y recreativas, que también incluyen la apertura del Festival de Verano 2026 y otros eventos masivos en diferentes puntos de la ciudad.

Las autoridades recomendaron a los asistentes llegar con anticipación, utilizar transporte público y atender las indicaciones de logística y seguridad para facilitar el ingreso y la movilidad en el centro de la capital.

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