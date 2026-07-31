Piden al presidente electo crear cuerpo élite de seguridad para TransMilenio

La administración Galán anunció la puesta en marcha de la intervención de seguridad en el sistema Transmilenio, que se desarrollará en el marco de la estrategia 'Bogotá Camina Segura'. Foto: Alcaldía de Bogotá

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La seguridad en el transporte público volvió a entrar en la agenda política de Bogotá. El concejal Juan David Quintero propuso al presidente electo, Abelardo de la Espriella, la creación de un cuerpo especializado para atender delitos y hechos de violencia en TransMilenio y en la futura operación del Metro de Bogotá.

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La iniciativa, que el concejal denominó Escuadrón Urbano de Autoridad, Convivencia y Justicia en el Transporte Público (EMAC), busca reunir capacidades de la Policía Nacional, la Policía Judicial, el CTI de la Fiscalía y las autoridades distritales para responder a situaciones que afecten la seguridad y el funcionamiento de los sistemas de transporte masivo.

De acuerdo con el cabildante, la propuesta surge en medio de las preocupaciones por los niveles de hurto, las agresiones contra personal de seguridad, los daños a la infraestructura y la evasión del pago del pasaje que se registran en TransMilenio.

Según explicó Quintero, el grupo tendría carácter permanente y estaría dedicado exclusivamente a la atención de incidentes dentro de los sistemas de transporte. Su campo de acción incluiría hurtos, lesiones personales, actos de vandalismo, daños a la infraestructura, amenazas y bloqueos que puedan afectar la prestación del servicio.

La propuesta también contempla la participación de personal con funciones de Policía Judicial y una articulación directa con el CTI de la Fiscalía para agilizar los procedimientos en casos de flagrancia.

Para el concejal, la entrada en operación del Metro de Bogotá plantea la necesidad de fortalecer los esquemas de seguridad en el transporte masivo. En ese sentido, sostuvo que la protección de la nueva infraestructura debería ser una prioridad dentro de las políticas nacionales de seguridad urbana.

Como parte de la iniciativa, Quintero pidió al presidente electo incluir la seguridad del transporte público entre las prioridades de su gobierno y convocar una mesa de trabajo con la Alcaldía de Bogotá, la Policía Nacional, la Fiscalía y los operadores de los sistemas masivos para discutir la viabilidad de la propuesta.

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