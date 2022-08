Condenan a 20 años de cárcel a hombre que atacó con hacha a su novia

Miguel Parra cambió su aspecto para evitar ser encontrado por la Policía. Foto: Fiscalía

A 20 años y ocho meses de cárcel fue condenado Miguel Camilo Parra, el hombre que atacó con un hacha en múltiples ocasiones a su novia, Ángela del Pilar Ferro Gaitán, en hechos que se registraron el pasado 16 de octubre de 2020 en el barrio El Redil, en la localidad de Usaquén.

De esta manera, después de declararlo culpable a mediados de 2022, una jueza determinó la condena que deberá pagar Parra por el delito de intento de feminicidio agravado. Cabe señalar que el hoy condenado se encontraba a principios de marzo en libertad por vencimiento de términos, en lo que fue una ardua batalla en los estrados judiciales.

Como lo denunció la Secretaría de la Mujer, que acompañó el caso, el proceso estuvo plagado de dilataciones para lograr un posible vencimiento de términos. Sin embargo, luego de conocerse el fallo condenatorio, Parra fue detenido por agentes del CTI de la Fiscalía, en la sala donde se desarrollaba la audiencia, justo después de hacerse público el sentido del fallo en junio de 2022. Esto último por la contundencia de las pruebas en su contra por parte de la Fiscalía.

El caso

El caso de Ángela del Pilar Ferro Gaitán, que se convirtió rápidamente en un hecho mediático, ocurrió en la madrugada del sábado 17 de octubre de 2020 cuando Ángela recibió siete golpes con un hacha al interior de su apartamento, ubicado en el barrio El Redil, localidad de Usaquén.

Tras los hechos, el hijo de Ángela manifestó que Parra en principio lo encerró en la habitación, amenazándolo con que si hablaba, le hacía lo mismo que a su mamá. Sin embargo, el niño logró salir tras golpear la puerta y cuando bajó, su mamá ya estaba inconsciente.

“Luego llegó la Policía y se llevó a Ángela al Hospital Cardio Infantil, al niño se lo llevaron otros amigos y el tipo salió corriendo del conjunto”, expresó en su momento Jennifer, amiga de la víctima.

Después de lo ocurrido, Parra huyó del conjunto residencial y hasta ese momento, no había un rastro claro de su paradero. No obstante, tras varios días de búsqueda exhaustiva, la Policía encontró al hoy condenado en una zona rural de Fusagasugá, donde se encontraba escondido y cambiado su aspecto para no ser descubierto.

Desde el día en el que se realizó la imputación de cargos pasaron cerca de tres meses para que se formulara el escrito de acusación, en el que se señalaba a Miguel Camilo Parra como presunto responsable del delito de tentativa de feminicidio.

En su momento, El Espectador pudo conocer que en cuatro oportunidades la defensa de Miguel Camilo Parra, el hombre señalado de atacar a su exnovia con un hacha, solicitó aplazamientos que dilataron el juicio. De esta manera, tras más 150 días de aplazamientos y dilaciones, Parra obtuvo transitoriamente su libertad.

Según la evidencia presentada por el fiscal del caso, entre ellas video, testimonios y técnicas, se demostró que Parra tenía la intensión de matar a su expareja, luego de que ella pusiera fin a su relación sentimental, en la que llevaban ocho meses. De hecho, como se estableció en el juicio, la víctima terminó la relación por múltiples episodios de violencia física y amenazas, que soportó durante la convivencia con el hoy sentenciado.

De esta manera, luego de varios meses de juicio, la justicia lo condenó y sentenció finalmente por el delito de tentativa de femicidio, dos años después de ocurrido el ataque.

