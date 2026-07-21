Condenan a 28 años de prisión a taxista ebrio que arrolló a 11 personas en Bogotá

Sobre Eduardo Chalá cursan dos procesos penales por el atropellamiento masivo que produjo estando en estado de alicoramiento. Foto: Fiscalía General de la Nación

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Un juez penal de conocimiento condenó a 28 años y cinco meses de prisión a José Eduardo Chalá Franco, el taxista que arrolló a 11 personas en el barrio Santa Rita, en la localidad de San Cristóbal, el 8 de noviembre de 2025.

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La decisión se produjo tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que establecieron que el hombre conducía el vehículo de servicio público con grado tres de alcoholemia y a exceso de velocidad cuando embistió a varias personas que transitaban por el sector cuando se disponía a dar una curva.

De acuerdo con el ente investigador, el impacto dejó 11 personas lesionadas. Entre las víctimas se encontraba un menor de edad que sufrió heridas de gravedad.

La condena

Tras el juicio, Chalá Franco fue declarado responsable de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones personales dolosas agravadas y lesiones personales simples. La condena deberá cumplirse en prisión.

Sumado a ello, el juez le impuso una multa equivalente a 19,42 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para ejercer funciones y cargos públicos durante el mismo tiempo de la condena.

Proceso por homicidio sigue en curso

La Fiscalía precisó que esta sentencia corresponde exclusivamente al proceso relacionado con la tentativa de homicidio y las lesiones causadas a las víctimas del atropellamiento.

En ese sentido, y de manera paralela, Chalá Franco enfrenta otro proceso judicial por homicidio agravado. Según la Fiscalía, una de las víctimas menores de edad falleció días después del hecho debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el atropellamiento.

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