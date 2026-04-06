Condenan a 7 años de prisión a patrullero del Esmad por arrebatarle la visión a Leidy Cadena

Danilo José Núñez Zabaleta fue hallado culpable de accionar su arma sin respetar los principios de legalidad y proporcionalidad, siendo consciente de los daños que podría generar. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Este lunes 6 de abril marcó un antes y un después sobre la responsabilidad de los agentes del antiguo Esmad (hoy UNDMO) en lo que refiere a mutilaciones oculares durante manifestaciones sociales.

El Juzgado 64 Penal decidió condenar a 84 meses de prisión (7 años) al patrullero Danilo José Núñez Zabaleta, hallado responsable de accionar su arma y causar la pérdida total de visión a la joven Leidy Natalia Cadena Torres durante el Paro Nacional del 28 de abril de 2021.

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La jueza reiteró que, gracias a los testigos presenciales y la rápida reacción de uno de ellos al identificar el número del agente que disparó el arma, se pudo establecer que Núñez era quien la había accionado.

El condenado, quien seguía activo en la institución, deberá cumplir la pena en centro carcelario. Mientras tanto, su inhabilidad para ejercer como funcionario público fue fijada también por 7 años y deberá pagar una multa equivalente a más de 24 salarios mínimos legales vigentes.

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