Confirman condena contra patrullero del Esmad que dejó sin un ojo a Leidy Cadena

La justicia dio un paso clave en el caso de Leidy Natalia Cadena Torres, la joven que perdió su ojo derecho durante las protestas del 28 de abril de 2021. En las últimas horas, una jueza penal anunció sentido de fallo condenatorio contra el patrullero Danilo José Núñez Zabaleta, señalado de disparar un proyectil de bala de goma a corta distancia contra Cadena, en contravía de los protocolos sobre uso de la fuerza y de estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

La decisión reconoce que el uniformado incurrió en lesiones personales con perturbación funcional, al accionar un arma menos letal de forma directa contra la joven. Sin embargo, en el marco de esa decisión judicial, el teniente Álvaro Ramírez fue absuelto de la responsabilidad en los mismos hechos por los que había sido imputado por la fiscalía meses atrás.

¿Cómo recibió la noticia Cadena?

Tras la decisión, Leidy Cadena recibió el anuncio con sentimientos encontrados. Por un lado, celebró que se reconozca la responsabilidad individual del patrullero, pero también expresó inquietud por la absolución de Álvaro Ramírez Castro, al considerar que él también tuvo responsabilidad en la agresión, por cuanto era el encargado de impartir las órdenes a los demás uniformados.

Del mismo modo, Sebastián Escobar, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), destacó que el fallo envía un mensaje sobre la necesidad de sancionar conductas que vulneren el derecho a la protesta pacífica y llamó a fortalecer las técnicas de investigación en casos de lesiones oculares.

“Yo, por mi parte, sigo aquí aprendiendo a vivir con consecuencias irreversibles, esperando que la sentencia del 6 de abril de este año marque un paso real hacia la justicia. Nada de esto me devuelve lo que perdí, pero reafirma algo esencial: la verdad y la responsabilidad sí importan”, señaló la joven Leidy Cadena.

Un largo proceso

El expediente de la agresión a Cadena permaneció en la justicia ordinaria tras una decisión de la Corte Constitucional, que descartó que el caso pudiera pasar a tribunales militares al considerar indicios de uso desproporcionado de la fuerza. La persistencia de la víctima, que denunció desde el primer momento pese a amenazas y hostigamientos, convirtió su caso en un símbolo de resistencia y búsqueda de verdad.

¿De cuánto será la pena?

Aunque en este caso ya se anunció un sentido de fallo condenatorio, la pena exacta solo se conocerá cuando el juzgado emita la sentencia definitiva, el próximo 6 de abril.

Sin embargo, por el tipo de conducta atribuida al patrullero —lesiones personales con perturbación funcional permanente, tras la pérdida del ojo derecho de Leidy Cadena—, la condena podría ubicarse en un rango alto dentro del Código Penal colombiano, generalmente entre seis y doce años de prisión, dependiendo de la calificación final del delito.

La pena incluso podría aumentar, como lo han solicitado los abogados defensores de Cadena, si el juez considera agravantes como el abuso de autoridad, el uso indebido de un arma “menos letal” o el contexto de protesta social y posibles vulneraciones a derechos humanos.

