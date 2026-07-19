Condenan a hombre que golpeó a una gata: Fiscalía judicializa otros dos casos de maltrato

Animales afectados en casos de maltrato animal ocurridos en Bogotá, Cundinamarca y Caquetá. Foto: Fiscalía General de la Nación

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En medio de acciones judiciales contra agresores de animales en la región, un juez de Facatativá condenó a Gonzalo Garzón Rodríguez a 12 meses de prisión por las graves lesiones causadas a una gata llamada ‘Lucy’.

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Sobre este caso, el juez declaró responsable a Gonzalo Garzón Rodríguez por el delito de maltrato animal, luego de establecer que atacó a la gata ‘Lucy’ en un acto de intolerancia, provocándole fractura de cráneo, la pérdida de un ojo y lesiones en órganos vitales. La sentencia impuso una pena de 12 meses de prisión.

Casos en Bogotá y Caquetá

Además de este resultado, el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) presentó ante jueces de control a otros dos hombres (Edwin Andrés Vargas Pineda y Cristian Camilo Cárdenas Carrera) por hechos ocurridos en Bogotá y Florencia (Caquetá).

De acuerdo con el ente investigador, Vargas Pineda habría atacado con un machete al perro ‘Kiuby’, un pitbull, el 21 de julio de 2021 en el barrio Virrey II, en la localidad de Usme, causándole heridas en la cabeza.

En el caso de Caquetá, la Fiscalía señaló que Cárdenas Carrera habría abandonado durante varias semanas a varios perros en una vivienda sin alimento, agua ni condiciones mínimas para sobrevivir.

Durante una inspección realizada en octubre de 2023, las autoridades encontraron a la husky siberiana ‘Milagros’ con un avanzado cuadro de desnutrición y deshidratación, mientras que un french poodle llamado ‘Scott’ fue hallado muerto.

Nueva línea exclusiva para reportar casos de maltrato animal

A partir del 1 de enero de 2025, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) puso a disposición de la ciudadanía la nueva Línea Contra el Maltrato Animal (601) 4399801 para reportar presuntos casos de maltrato que se presente en la capital.

Según informó la entidad, a través de este canal, se busca atender de manera oportuna situaciones que afecten la integridad física y emocional de los animales, promoviendo su bienestar y protegiéndolos de cualquier forma de maltrato. El horario de atención de la línea es de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., y los sábados, domingos y festivos de 6:30 a.m. a 7:30 p.m.

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