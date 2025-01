Conductor de app resultó gravemente herido tras violento atraco a mano armada

En el país no existe una edad límite para conducir, pero a partir de los 80 años, si un ciudadano quiere seguir condiciendo debe hacerse un examen anual. Foto: Pexels

Continúan los hechos de inseguridad en la capital del país. En las últimas horas, la noche del lunes 13 de enero, un conductor que trabaja por aplicación, fue víctima de un caso de hurto en el norte de la ciudad, del cual salió gravemente herido tras recibir varias puñaladas.

Un grupo de conductores se organizó y logró recuperar el vehículo horas después en la localidad de Barrios Unidos. Los responsables lograron escapar.

¿Qué pasó?

La víctima, de 64 años, recibió una solicitud para realizar un servicio desde Unicentro, en Usaquén, hasta el sector de Pontevedra, en la localidad de Suba, a través de una app de transporte. Pasadas las 9:00 p.m., el hombre llegó al punto acordado, fue entonces cuando los delincuentes, valiéndose de engaños, lo hicieron desviar hacia una calle oscura para poder perpetrar el hurto.

“Cuando llegaron al sitio, sin mediar palabra, los pasajeros lo empezaron a apuñalar. Fueron tres puñaladas en las piernas, cuatro en el abdomen, una en la cara y otra en la espalda. Los tipos estaban encarnizados”, señaló Rubén Darío Piñeros, hijo de la víctima, en diálogo con Blu Radio.

Una vez atacado, el conductor fue abandonado en un parque del sector y los ladrones emprendieron la huida a bordo del vehículo, un Volkswagen Crossfox. Una pareja que transitaba por la zona se percató del grave estado de la víctima y acudió en su ayuda. Finalmente fue trasladado de urgencia a la clínica Shaio en donde permanece con diagnóstico reservado.

Vehículo hurtado fue recuperado en el 7 de agosto

Horas después, tras la alerta que se emitió entre varios conductores, un grupo de ellos logró rastrearlo y, siguiendo el recorrido de los ladrones, llegaron hasta el barrio 7 de agosto, en la localidad de Barrios Unidos, en donde lograron recuperar el carro.

El lío de la normativa que urge cambiar para establecer medidas de seguridad más robustas

“Una de las consecuencias de que este servicio no esté regulado es que las APP toman medidas de seguridad de manera voluntaria. Por ejemplo, ofrecen seguros que cubren siniestros para usuarios y conductores durante el viaje o medidas de identificación para conductores y pasajeros, pero no son medidas obligatorias, por un marco normativo promovido por el Estado. Mientras esa condición siga, no se podrá avanzar en una normativa especial que, seguramente, ayudaría a mitigar los casos de hurto”, señaló, José Daniel López, presidente de Alianza Inn, gremio que reúne a las APP de transporte.

La situación no es menor. El año pasado, según López, se contabilizaron 1,3 millones de conductores de vehículos particulares, que prestaron servicios a través de APP de movilidad. Actualmente, en el país hay ocho millones de usuarios registrados, que acuden a este servicio, en su mayoría, por razones de seguridad. “Es clave entender que los usuarios llegan buscando seguridad y las APP se han encargado de subir los estándares, pero las estrategias se mueven según las necesidades del mercado”, señala.

En la mayoría de los casos de robos de vehículos asociados a plataformas, las modalidades son el falso servicio y la suplantación de identidad. En el falso servicio, como le sucedió a la víctima de hurto en Pontevedra, los delincuentes piden el vehículo y cuando llega el conductor, puede que o le quiten el carro inmediatamente o, en medio del viaje. Otra modalidad, la suplantación, suele suceder que los delincuentes se valen de perfiles de usuarios que quedan abiertos en celulares robados. Solicitan el servicio y el conductor no sospecha por el perfil que registra. Una vez el vehículo llega, se comete el hurto. En ese sentido, buena parte de la estrategia de seguridad dependen del autocuidado de los conductores.

Carlos, que trabaja con Didi desde 2021 da fe de ello. “A mí, por fortuna, no me ha pasado nada, pero creo que se debe a que intento no dar papaya. ¿Qué hago? Me guío por las calificaciones de los usuarios y el número de viajes. Cuando tiene más de 80 viajes y la calificación es de más de cuatro estrellas, la probabilidad de riesgo es menor”, narra y resalta que últimamente muchos conductores se están negando a ir a ciertas zonas.

“Por ejemplo, cerca de Patio Bonito, algunas zonas de Bosa, Ciudad Bolívar y cerca a Soacha. Entonces o uno no va, o se mete de día. Sin embargo, en muchos casos, la seguridad es una ruleta, porque puedes tener un usuario bien calificado, pero resulta que es una suplantación y quien toma el servicio va con la intención de robarte”, señala.

Las estrategias de las APP

Según Alianza Inn, las medidas que las APP han implementado apuntan a procesos de validación documental de vehículos y conductores; consulta de antecedentes; exigencia de reconocimiento facial; botones de pánico con conexión directa al 123; opciones de contactos de confianza, y mecanismos de RideCheck, para identificar anomalías en los viajes, como detenciones largas e inesperadas. También patrullaje en ciertos sitios, organizados por las empresas, y funciones como la activación de un PIN, en el que los usuarios recibirán un código al azar, que deben proporcionarle al conductor, para verificar que abordan el vehículo correcto.

Pero las iniciativas no están en todas las APP. Sin embargo, hacen parte de la baraja de opciones para los conductores, de manera voluntaria, a falta de un régimen normativo, según Alianza Inn. Otra arista que deviene del estatus de no regulación tiene que ver con que, en ocasiones, según conductores consultados por este medio, hay renuencia de las autoridades para cooperar con las APP o con grupos de conductores que se organizan para velar por su seguridad. Como se puede ver, la necesidad de una regulación, que aporte a su seguridad, es clave.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.