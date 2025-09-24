Conductor de SITP acusado de manejar borracho tenía en realidad un problema médico

El operador se encuentra bajo observación médica Foto: Redes sociales

Desorientado y sin capacidad de moverse, así fue grabado un conductor del SITP por parte de una agente de tránsito de la Policía, cuando fue abordado por ella y otro uniformado, mientras el operario cubría una ruta.

El video, que tomó relevancia en redes sociales, dejó varias conclusiones erróneas que oficialmente fueron desvirtuadas. En la grabación, se escucha afirmar a la patrullera: “hágame el favor y desciende del vehículo si es tan amable. ¿Sabe qué está conduciendo en estado de embriaguez? Retírese el cinturón, apague y descienda del bus. No está ni consciente de lo que hace. ¡Bajése!“, se escucha gritarle en varias ocasiones.

Ante esta afirmación falaz sobre un supuesto estado de alicohoramiento, el trabajador intenta levantarse de la silla, mientras otro policía le quita bruscamente el cinturón y lo obliga a bajarse mientras lo sostiene y se sienta en una zona verde.

En el video se ve al operario mareado, con la cabeza baja y tratando de coordinar para responder a las preguntas. “Alex”, dice cuando le cuestionan cómo se llama.

Tenía un problema de salud

Desde la Empresa de Transmilenio informaron que el conductor que aparece en el video no estaba borracho, sustentado en una prueba de alcoholimetría en aire expirado que se le practicó y arrojó negativo.

Por el contrario, detallaron que presentó un cuadro de salud delicado que apunta, según el concesionario Masivo Capital, a una descompensación hormonal y diabetes.

“Actualmente el operador está en acompañamiento médico pertinente y hasta que finalice el proceso de revisión de condiciones, no prestará el servicio”, acotaron.

Durante este año, Transmilenio ha practicado, previo al inicio de operaciones, más de 13 mil pruebas de alcoholemia en patios para garantizar la seguridad los pasajeros.

